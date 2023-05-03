https://ria.ru/20230503/podolsk-1869353708.html

В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики

В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики - РИА Новости, 03.05.2023

В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики

В Подольске сдали в эксплуатацию после реставрации и реконструкции здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:32

2023-05-03T11:32

2023-05-03T11:32

подольск

новости подмосковья

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В Подольске сдали в эксплуатацию после реставрации и реконструкции здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона."Министерством жилищной политики выдано соответствующее разрешение застройщику АО "Архбум". Размер инвестиций составил 200 миллионов рублей. Дополнительно создано 10 рабочих мест", - говорится в сообщении.Как указывается в нем, площадь обновленного здания фабрики составляет более 9 тысяч квадратных метров. В ходе реконструкции был построен склад для хранения сырья и продукции, а производственные линии были оснащены японским и европейским оборудованием.

https://ria.ru/20230503/solnechnogorsk-1869333480.html

подольск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

подольск