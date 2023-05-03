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В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики
В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики - РИА Новости, 03.05.2023
В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики
В Подольске сдали в эксплуатацию после реставрации и реконструкции здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:32
2023-05-03T11:32
2023-05-03T11:32
подольск
новости подмосковья
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В Подольске сдали в эксплуатацию после реставрации и реконструкции здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона."Министерством жилищной политики выдано соответствующее разрешение застройщику АО "Архбум". Размер инвестиций составил 200 миллионов рублей. Дополнительно создано 10 рабочих мест", - говорится в сообщении.Как указывается в нем, площадь обновленного здания фабрики составляет более 9 тысяч квадратных метров. В ходе реконструкции был построен склад для хранения сырья и продукции, а производственные линии были оснащены японским и европейским оборудованием.
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подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подольск
Подольск, Новости Подмосковья
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В Подольске сдали в эксплуатацию после реставрации и реконструкции здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.
"Министерством жилищной политики выдано соответствующее разрешение застройщику АО "Архбум". Размер инвестиций
составил 200 миллионов рублей. Дополнительно создано 10 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Хаб для транспортировки с/х продукции построят в Солнечногорске
Как указывается в нем, площадь обновленного здания фабрики составляет более 9 тысяч квадратных метров. В ходе реконструкции был построен склад для хранения сырья и продукции, а производственные линии были оснащены японским и европейским оборудованием.