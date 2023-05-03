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В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики - РИА Новости, 03.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:32 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/podolsk-1869353708.html
В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики
В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики - РИА Новости, 03.05.2023
В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики
В Подольске сдали в эксплуатацию после реставрации и реконструкции здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:32
2023-05-03T11:32
подольск
новости подмосковья
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В Подольске сдали в эксплуатацию после реставрации и реконструкции здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона."Министерством жилищной политики выдано соответствующее разрешение застройщику АО "Архбум". Размер инвестиций составил 200 миллионов рублей. Дополнительно создано 10 рабочих мест", - говорится в сообщении.Как указывается в нем, площадь обновленного здания фабрики составляет более 9 тысяч квадратных метров. В ходе реконструкции был построен склад для хранения сырья и продукции, а производственные линии были оснащены японским и европейским оборудованием.
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подольск
Подольск, Новости Подмосковья

В Подольске после реконструкции сдали здание целлюлозной фабрики

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиЗдание фабрики по производству гофрокартона и гофротары в Подольске
Здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары в Подольске - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
Здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В Подольске сдали в эксплуатацию после реставрации и реконструкции здание фабрики по производству гофрокартона и гофротары, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.
"Министерством жилищной политики выдано соответствующее разрешение застройщику АО "Архбум". Размер инвестиций составил 200 миллионов рублей. Дополнительно создано 10 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Стройка - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Хаб для транспортировки с/х продукции построят в Солнечногорске
Вчера, 10:47
Как указывается в нем, площадь обновленного здания фабрики составляет более 9 тысяч квадратных метров. В ходе реконструкции был построен склад для хранения сырья и продукции, а производственные линии были оснащены японским и европейским оборудованием.
 
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