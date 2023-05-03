https://ria.ru/20230503/podmoskove-1869382044.html

Более 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье

Более 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2023

Более 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье

Более 300 культурно-досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, пройдет в Подмосковье в ближайшие выходные, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:06

2023-05-03T13:06

2023-05-03T13:06

новости подмосковья

день победы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Более 300 культурно-досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, пройдет в Подмосковье в ближайшие выходные, говорится в сообщении регионального министерства культуры и туризма.Как уточнили в ведомстве, учреждения региона подготовили тематические спектакли, литературно-музыкальные композиции, фестивали, выставки изобразительного искусства, а также мастер-классы, интерактивные программы, театрализованные представления, концерты и кинопоказы"В культурно-досуговых учреждениях Московской области пройдет более 300 мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.С подробной информацией о программах можно ознакомиться на сайтах культурно-досуговых учреждений региона.

https://ria.ru/20230502/golosovanie-1869146397.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

день победы, московская область (подмосковье)