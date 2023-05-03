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Более 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2023
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Новости Подмосковья
 
13:06 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/podmoskove-1869382044.html
Более 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье
Более 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2023
Более 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье
Более 300 культурно-досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, пройдет в Подмосковье в ближайшие выходные, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:06
2023-05-03T13:06
новости подмосковья
день победы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Более 300 культурно-досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, пройдет в Подмосковье в ближайшие выходные, говорится в сообщении регионального министерства культуры и туризма.Как уточнили в ведомстве, учреждения региона подготовили тематические спектакли, литературно-музыкальные композиции, фестивали, выставки изобразительного искусства, а также мастер-классы, интерактивные программы, театрализованные представления, концерты и кинопоказы"В культурно-досуговых учреждениях Московской области пройдет более 300 мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.С подробной информацией о программах можно ознакомиться на сайтах культурно-досуговых учреждений региона.
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Артем Смирнов
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день победы, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, День Победы, Московская область (Подмосковье)

Более 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба администрации города ХимкиБолее 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье
Более 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : Пресс-служба администрации города Химки
Более 300 культмассовых мероприятий ко Дню Победы пройдет в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Более 300 культурно-досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, пройдет в Подмосковье в ближайшие выходные, говорится в сообщении регионального министерства культуры и туризма.
Как уточнили в ведомстве, учреждения региона подготовили тематические спектакли, литературно-музыкальные композиции, фестивали, выставки изобразительного искусства, а также мастер-классы, интерактивные программы, театрализованные представления, концерты и кинопоказы
Более 360 тысяч жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
Более 360000 жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
2 мая, 13:53
"В культурно-досуговых учреждениях Московской области пройдет более 300 мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
С подробной информацией о программах можно ознакомиться на сайтах культурно-досуговых учреждений региона.
 
Новости ПодмосковьяДень ПобедыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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