https://ria.ru/20230503/podmoskove-1869350484.html

Более 13,5 тысячи человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье

Более 13,5 тысячи человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2023

Более 13,5 тысячи человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье

Свыше 13,5 тысячи человек, проживающих в домах аварийного фонда Московской области, переселят до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:16

2023-05-03T11:16

2023-05-03T11:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 13,5 тысячи человек, проживающих в домах аварийного фонда Московской области, переселят до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.Первый заместитель главы регионального Минстроя Константин Лапин провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилья."В 2023 году в Московской области запланировано переселить из аварийного жилья 13,5 тысячи человек. Программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, будет завершена досрочно", - говорится в сообщении.После завершения программы в регионе приступят к расселению домов, признанных непригодными для проживания с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20230502/sertifikaty-1869209824.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье