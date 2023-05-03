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Более 13,5 тысячи человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:16 03.05.2023 (обновлено: 11:17 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/podmoskove-1869350484.html
Более 13,5 тысячи человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье
Более 13,5 тысячи человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 03.05.2023
Более 13,5 тысячи человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье
Свыше 13,5 тысячи человек, проживающих в домах аварийного фонда Московской области, переселят до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:16
2023-05-03T11:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 13,5 тысячи человек, проживающих в домах аварийного фонда Московской области, переселят до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.Первый заместитель главы регионального Минстроя Константин Лапин провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилья."В 2023 году в Московской области запланировано переселить из аварийного жилья 13,5 тысячи человек. Программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, будет завершена досрочно", - говорится в сообщении.После завершения программы в регионе приступят к расселению домов, признанных непригодными для проживания с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20230502/sertifikaty-1869209824.html
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье

Более 13,5 тысячи человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Свыше 13,5 тысячи человек, проживающих в домах аварийного фонда Московской области, переселят до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Первый заместитель главы регионального Минстроя Константин Лапин провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилья.
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"В 2023 году в Московской области запланировано переселить из аварийного жилья 13,5 тысячи человек. Программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, будет завершена досрочно", - говорится в сообщении.
После завершения программы в регионе приступят к расселению домов, признанных непригодными для проживания с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
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