https://ria.ru/20230503/pirotekhnika-1869326512.html
На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику
На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику - РИА Новости, 03.05.2023
На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику
Владимир Зеленский подписал закон о запрете продавать и использовать фейерверки, петарды и салюты, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:46
2023-05-03T09:46
2023-05-03T09:46
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о запрете продавать и использовать фейерверки, петарды и салюты, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. "Через шесть месяцев на Украине будут запрещены фейерверки, петарды и салюты. Президент подписал соответствующий закон", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В середине апреля украинский парламент поддержал законопроект, запрещающий продавать и использовать салюты, фейерверки и петарды, исключение делается только для военных, полиции и спасательных служб.
https://ria.ru/20230502/vsu-1869282419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику
Зеленский подписал закон, запрещающий продавать и использовать пиротехнику