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На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику - РИА Новости, 03.05.2023
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09:46 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/pirotekhnika-1869326512.html
На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику
На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику - РИА Новости, 03.05.2023
На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику
Владимир Зеленский подписал закон о запрете продавать и использовать фейерверки, петарды и салюты, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:46
2023-05-03T09:46
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о запрете продавать и использовать фейерверки, петарды и салюты, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. "Через шесть месяцев на Украине будут запрещены фейерверки, петарды и салюты. Президент подписал соответствующий закон", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В середине апреля украинский парламент поддержал законопроект, запрещающий продавать и использовать салюты, фейерверки и петарды, исключение делается только для военных, полиции и спасательных служб.
https://ria.ru/20230502/vsu-1869282419.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику

Зеленский подписал закон, запрещающий продавать и использовать пиротехнику

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПраздничный салют
Праздничный салют - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Праздничный салют. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о запрете продавать и использовать фейерверки, петарды и салюты, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
"Через шесть месяцев на Украине будут запрещены фейерверки, петарды и салюты. Президент подписал соответствующий закон", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В середине апреля украинский парламент поддержал законопроект, запрещающий продавать и использовать салюты, фейерверки и петарды, исключение делается только для военных, полиции и спасательных служб.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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