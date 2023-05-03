https://ria.ru/20230503/pirotekhnika-1869326512.html

На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику

На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику - РИА Новости, 03.05.2023

На Украине запретили продавать и использовать пиротехнику

Владимир Зеленский подписал закон о запрете продавать и использовать фейерверки, петарды и салюты, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:46

2023-05-03T09:46

2023-05-03T09:46

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о запрете продавать и использовать фейерверки, петарды и салюты, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. "Через шесть месяцев на Украине будут запрещены фейерверки, петарды и салюты. Президент подписал соответствующий закон", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В середине апреля украинский парламент поддержал законопроект, запрещающий продавать и использовать салюты, фейерверки и петарды, исключение делается только для военных, полиции и спасательных служб.

https://ria.ru/20230502/vsu-1869282419.html

украина

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Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины