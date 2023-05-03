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Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати - РИА Новости, 03.05.2023

Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T01:00

2023-05-03T01:00

2023-05-03T01:00

справки

в мире

всемирный день свободы печати

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Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году в соответствии с рекомендацией, принятой 26-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году. Инициатива отмечать этот день принадлежит представителям независимой печати стран Африки. Дата 3 мая выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году в столице Намибии Виндхуке представители независимой печати африканских стран приняли Виндхукскую декларацию о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы, в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер. Всемирный день свободы печати – это возможность повысить информированность граждан о нарушениях свободы печати и напомнить о том, что в десятках стран мира СМИ подвергаются цензуре, штрафам, принудительным закрытиям или приостановке деятельности, а журналисты, редакторы и издатели становятся жертвами преследований, нападений, незаконных арестов и даже убийств. Этот день дает возможность поощрить и развить инициативы по защите свободы печати и провести оценку состояния свободы печати во всем мире.ЮНЕСКО, в сотрудничестве с партнерами, во Всемирный день свободы печати организует торжества по всему миру. Ежегодно мероприятия посвящены определенной теме. Тема 2023 года – "Свобода выражения мнений как движущая сила для реализации всех других прав человека".ООН отмечает, что с момента провозглашения Всемирный день свободы печати в 1993 году прошло три десятилетия, в течение которых наблюдался значительный прогресс в достижении свободы прессы и свободы выражения мнений во всем мире. Распространение независимых СМИ во многих странах и рост цифровых технологий обеспечили свободное распространение информации. Однако ситуация в плане свободы СМИ, безопасности журналистов и свободы выражения мнений стремительно ухудшается, что влияет на реализацию других прав человека.Международное сообщество сталкивается с многочисленными кризисами; конфликты и насилие, сохраняющееся социально-экономическое неравенство, вызывающее миграцию, экологические кризисы и проблемы, угрожающие здоровью и благополучию людей во всем мире. В то же время распространение дезинформации оказывает серьезное воздействие на институты, лежащие в основе демократии, верховенства закона и прав человека. С 1993 года Всемирному дню свободы печати посвящена ежегодная конференция, на которой журналисты, ученые, представители гражданского общества, национальных органов власти обсуждают проблемы свободы прессы и безопасности журналистов. 2 мая 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) прошло специальное юбилейное мероприятие, посвященное 30-летию со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН решения о провозглашении Дня. Ко Всемирному дню свободы печати приурочено вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в развитие свободной прессы имени Гильермо Кано, колумбийского журналиста, погибшего в 1986 году. Премия была учреждена в 1997 году. Награда присуждается ежегодно отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями. В 2007 году посмертно премии была удостоена российская журналистка Анна Политковская.В 2020 году лауреатом премии Гильмермо Кано стала колумбийская журналист-расследователь Джинет Бедойя Лима, а в 2021 году – филиппинская журналист-расследователь и руководитель СМИ Мария Ресса. В 2022 году премии была удостоена Белорусская ассоциация журналистов (в 2021 году решением Верховного суда Белоруссии была ликвидирована, в марте 2023 года была признана экстремистским формированием). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, всемирный день свободы печати