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Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов
Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов - РИА Новости, 03.05.2023
Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов
Современные геополитические эксперименты англосаксов чреваты мировой катастрофой, поэтому их надо пресекать жестко и бескомпромиссно, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:10
2023-05-03T00:10
2023-05-03T00:10
россия
николай патрушев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Современные геополитические эксперименты англосаксов чреваты мировой катастрофой, поэтому их надо пресекать жестко и бескомпромиссно, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Имеется много неопровержимых фактов, как представители англосаксонской элиты разделяли фашистские идеи, финансово и организационно поддерживали Гитлера, а сегодня им надо сохранять "демократическое" лицо. Во фраке или мундире фашизм и нацизм являются безусловным злом, в какие одежды его ни ряди", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия". "Тем не менее для решения современных геополитических задач англосаксы охотно возрождают неонацистскую идеологию. Такие эксперименты ведут не к доминированию, а к мировой катастрофе, поэтому должны пресекаться жестко и бескомпромиссно", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20230427/anglosaksy-1868304793.html
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россия, николай патрушев, санкции в отношении россии
Россия, Николай Патрушев, Санкции в отношении России
Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов
Патрушев: нужно жестко пресекать действия англосаксов, которые чреваты мировой катастрофой