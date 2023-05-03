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Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов - РИА Новости, 03.05.2023
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00:10 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/patrushev-1869296570.html
Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов
Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов - РИА Новости, 03.05.2023
Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов
Современные геополитические эксперименты англосаксов чреваты мировой катастрофой, поэтому их надо пресекать жестко и бескомпромиссно, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:10
2023-05-03T00:10
россия
николай патрушев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Современные геополитические эксперименты англосаксов чреваты мировой катастрофой, поэтому их надо пресекать жестко и бескомпромиссно, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Имеется много неопровержимых фактов, как представители англосаксонской элиты разделяли фашистские идеи, финансово и организационно поддерживали Гитлера, а сегодня им надо сохранять "демократическое" лицо. Во фраке или мундире фашизм и нацизм являются безусловным злом, в какие одежды его ни ряди", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия". "Тем не менее для решения современных геополитических задач англосаксы охотно возрождают неонацистскую идеологию. Такие эксперименты ведут не к доминированию, а к мировой катастрофе, поэтому должны пресекаться жестко и бескомпромиссно", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20230427/anglosaksy-1868304793.html
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россия, николай патрушев, санкции в отношении россии
Россия, Николай Патрушев, Санкции в отношении России
Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов

Патрушев: нужно жестко пресекать действия англосаксов, которые чреваты мировой катастрофой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Современные геополитические эксперименты англосаксов чреваты мировой катастрофой, поэтому их надо пресекать жестко и бескомпромиссно, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Имеется много неопровержимых фактов, как представители англосаксонской элиты разделяли фашистские идеи, финансово и организационно поддерживали Гитлера, а сегодня им надо сохранять "демократическое" лицо. Во фраке или мундире фашизм и нацизм являются безусловным злом, в какие одежды его ни ряди", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
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"Тем не менее для решения современных геополитических задач англосаксы охотно возрождают неонацистскую идеологию. Такие эксперименты ведут не к доминированию, а к мировой катастрофе, поэтому должны пресекаться жестко и бескомпромиссно", - подчеркнул Патрушев.
 
РоссияНиколай ПатрушевСанкции в отношении России
 
 
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