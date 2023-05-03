https://ria.ru/20230503/patriot-1869523855.html

СМИ: на Украину прибыл ЗРК Patriot и обученные его использованию бойцы ВСУ

СМИ: на Украину прибыл ЗРК Patriot и обученные его использованию бойцы ВСУ - РИА Новости, 03.05.2023

СМИ: на Украину прибыл ЗРК Patriot и обученные его использованию бойцы ВСУ

Система противовоздушной обороны США Patriot и обученные ее использованию украинские военные прибыли на минувшей неделе на Украину, сообщает в среду... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T22:19

2023-05-03T22:19

2023-05-03T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

вооруженные силы украины

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АШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Система противовоздушной обороны США Patriot и обученные ее использованию украинские военные прибыли на минувшей неделе на Украину, сообщает в среду корреспондент издания Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.Дополнительных подробностей газета не раскрывает.

https://ria.ru/20230503/udary-1869515315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), вооруженные силы украины