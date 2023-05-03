https://ria.ru/20230503/patriot-1869523855.html
СМИ: на Украину прибыл ЗРК Patriot и обученные его использованию бойцы ВСУ
СМИ: на Украину прибыл ЗРК Patriot и обученные его использованию бойцы ВСУ - РИА Новости, 03.05.2023
СМИ: на Украину прибыл ЗРК Patriot и обученные его использованию бойцы ВСУ
Система противовоздушной обороны США Patriot и обученные ее использованию украинские военные прибыли на минувшей неделе на Украину, сообщает в среду... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:19
2023-05-03T22:19
2023-05-03T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
вооруженные силы украины
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АШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Система противовоздушной обороны США Patriot и обученные ее использованию украинские военные прибыли на минувшей неделе на Украину, сообщает в среду корреспондент издания Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.Дополнительных подробностей газета не раскрывает.
https://ria.ru/20230503/udary-1869515315.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украину прибыл ЗРК Patriot и обученные его использованию бойцы ВСУ
Politico: на Украину прибыла система ПВО Patriot и обученные ее использованию бойцы ВСУ