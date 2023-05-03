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Работу хабаровского кафе приостановили после отравления 11 человек - РИА Новости, 03.05.2023
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04:05 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869304962.html
Работу хабаровского кафе приостановили после отравления 11 человек
Работу хабаровского кафе приостановили после отравления 11 человек - РИА Новости, 03.05.2023
Работу хабаровского кафе приостановили после отравления 11 человек
Работу кафе "Сиеста-фуд" в Железнодорожном районе Хабаровска приостановили после отравления 11 человек, сообщило краевое управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T04:05
2023-05-03T04:05
хабаровск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 3 мая - РИА Новости. Работу кафе "Сиеста-фуд" в Железнодорожном районе Хабаровска приостановили после отравления 11 человек, сообщило краевое управление Роспотребнадзора. Отмечается, что у пострадавших - повышение температуры, рвота, диарея, интоксикация. За ними установлено медицинское наблюдение. По данным управления, расследование на предприятии-производителе выявило многочисленные нарушения санитарного законодательства: нарушение требований к обработке продукции, технологии приготовления, условий хранения, режима уборки, личной гигиены. Уточняется, что кафе открылось без уведомления о начале предпринимательской деятельности. "Деятельность фирмы приостановлена для проведения дезинфекционных, противоэпидемических, профилактических мероприятий. Принимаются меры по отзыву готовой продукции из торговой сети", - добавляется в сообщении. Чтобы установить источник инфекции и как она передалась, отобран материал для лабораторных исследований: пробы продуктов, воды, смывы с поверхностей, а также биоматериал от сотрудников предприятия.
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хабаровск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Хабаровск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Работу хабаровского кафе приостановили после отравления 11 человек

Работу хабаровского кафе "Сиеста-фуд" приостановили после отравления 11 человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 3 мая - РИА Новости. Работу кафе "Сиеста-фуд" в Железнодорожном районе Хабаровска приостановили после отравления 11 человек, сообщило краевое управление Роспотребнадзора.
«
"Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование по факту регистрации 11 случаев заболевания острой кишечной инфекцией у жителей краевой столицы... По данным расследования, причиной заболевания стало употребление в пищу продукции ООО "Сиеста-фуд" (сендвичи, онигири и так далее)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у пострадавших - повышение температуры, рвота, диарея, интоксикация. За ними установлено медицинское наблюдение.
По данным управления, расследование на предприятии-производителе выявило многочисленные нарушения санитарного законодательства: нарушение требований к обработке продукции, технологии приготовления, условий хранения, режима уборки, личной гигиены. Уточняется, что кафе открылось без уведомления о начале предпринимательской деятельности.
"Деятельность фирмы приостановлена для проведения дезинфекционных, противоэпидемических, профилактических мероприятий. Принимаются меры по отзыву готовой продукции из торговой сети", - добавляется в сообщении.
Чтобы установить источник инфекции и как она передалась, отобран материал для лабораторных исследований: пробы продуктов, воды, смывы с поверхностей, а также биоматериал от сотрудников предприятия.
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