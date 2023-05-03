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Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование
Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование - РИА Новости, 03.05.2023
Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование
Корпорация МСП (КМСП) помогла семейному отелю в Крыму получить льготное финансирование для расширения номерного фонда, сообщает пресс-служба института развития. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:08
2023-05-03T13:08
2023-05-03T13:08
новости компаний - экономика
республика крым
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла семейному отелю в Крыму получить льготное финансирование для расширения номерного фонда, сообщает пресс-служба института развития.Один из крупнейших российских банков выдал алуштинскому отелю Golden Family Resort (ООО "Санаторий "Золотой колос") кредит на сумму 100 миллионов рублей. Средства предоставлены в рамках государственной льготной программы инвестиционного кредитования, оператором которой выступает Корпорация МСП."Для поддержки предпринимателей из сферы туризма мы предоставляем широкий спектр мер поддержки, в том числе и финансовых. Льготная поддержка сейчас наиболее востребована, поскольку она позволяет на доступных условиях привлечь необходимые средства, чтобы оперативно провести модернизацию жилого фонда или его расширить, улучшив качество сервисов для отдыхающих", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что корпорация продолжает развивать механизмы поддержки предпринимателей при тесной обратной связи с бизнесом.Полученные средства копания направит на строительство нового корпуса, проведение ремонта в номерах одного из действующих корпусов и реконструкцию пищеблока. Проект позволит ввести в эксплуатацию дополнительный номерной фонд общей площадью около 500 квадратных метров, который даст возможность дополнительно принимать до 1000 отдыхающих в год и создать новые рабочие места, уточняется в сообщении.Указанная программа поддержки предпринимателей реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и предполагает процентную ставку по кредиту не выше 4% годовых для субъектов МСП категории "Малое предприятие" и "Микропредприятие", и не выше 2,5% годовых для субъектов МСП категории "Среднее предприятие".
https://ria.ru/20230427/lizing-1868106786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, республика крым, корпорация мсп, александр исаевич
Новости компаний - Экономика, Республика Крым, Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла семейному отелю в Крыму получить льготное финансирование для расширения номерного фонда, сообщает пресс-служба института развития.
Один из крупнейших российских банков выдал алуштинскому отелю Golden Family Resort (ООО "Санаторий "Золотой колос") кредит на сумму 100 миллионов рублей. Средства предоставлены в рамках государственной льготной программы инвестиционного кредитования, оператором которой выступает Корпорация МСП.
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования
"Для поддержки предпринимателей из сферы туризма мы предоставляем широкий спектр мер поддержки, в том числе и финансовых. Льготная поддержка сейчас наиболее востребована, поскольку она позволяет на доступных условиях привлечь необходимые средства, чтобы оперативно провести модернизацию жилого фонда или его расширить, улучшив качество сервисов для отдыхающих", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, подчеркнув, что корпорация продолжает развивать механизмы поддержки предпринимателей при тесной обратной связи с бизнесом.
Полученные средства копания направит на строительство нового корпуса, проведение ремонта в номерах одного из действующих корпусов и реконструкцию пищеблока. Проект позволит ввести в эксплуатацию дополнительный номерной фонд общей площадью около 500 квадратных метров, который даст возможность дополнительно принимать до 1000 отдыхающих в год и создать новые рабочие места, уточняется в сообщении.
«
"Надежное финансовое плечо и льготные ставки открывают для нас возможности количественного и качественного роста. Теперь мы сможем принимать большее количество отдыхающих и предоставлять сервисы лучшего качества. На этом мы не будем останавливаться – в наших планах дальнейшая модернизация и развитие номерного фонда, внедрение новых сервисов", – сказал генеральный директор ООО "Санаторий "Золотой Колос" Виктор Грицай.
Указанная программа поддержки предпринимателей реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и предполагает процентную ставку по кредиту не выше 4% годовых для субъектов МСП категории "Малое предприятие" и "Микропредприятие", и не выше 2,5% годовых для субъектов МСП категории "Среднее предприятие".