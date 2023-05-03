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Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование - РИА Новости, 03.05.2023
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13:08 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/otel-1869391933.html
Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование
Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование - РИА Новости, 03.05.2023
Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование
Корпорация МСП (КМСП) помогла семейному отелю в Крыму получить льготное финансирование для расширения номерного фонда, сообщает пресс-служба института развития. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:08
2023-05-03T13:08
новости компаний - экономика
республика крым
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла семейному отелю в Крыму получить льготное финансирование для расширения номерного фонда, сообщает пресс-служба института развития.Один из крупнейших российских банков выдал алуштинскому отелю Golden Family Resort (ООО "Санаторий "Золотой колос") кредит на сумму 100 миллионов рублей. Средства предоставлены в рамках государственной льготной программы инвестиционного кредитования, оператором которой выступает Корпорация МСП."Для поддержки предпринимателей из сферы туризма мы предоставляем широкий спектр мер поддержки, в том числе и финансовых. Льготная поддержка сейчас наиболее востребована, поскольку она позволяет на доступных условиях привлечь необходимые средства, чтобы оперативно провести модернизацию жилого фонда или его расширить, улучшив качество сервисов для отдыхающих", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что корпорация продолжает развивать механизмы поддержки предпринимателей при тесной обратной связи с бизнесом.Полученные средства копания направит на строительство нового корпуса, проведение ремонта в номерах одного из действующих корпусов и реконструкцию пищеблока. Проект позволит ввести в эксплуатацию дополнительный номерной фонд общей площадью около 500 квадратных метров, который даст возможность дополнительно принимать до 1000 отдыхающих в год и создать новые рабочие места, уточняется в сообщении.Указанная программа поддержки предпринимателей реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и предполагает процентную ставку по кредиту не выше 4% годовых для субъектов МСП категории "Малое предприятие" и "Микропредприятие", и не выше 2,5% годовых для субъектов МСП категории "Среднее предприятие".
https://ria.ru/20230427/lizing-1868106786.html
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новости компаний - экономика, республика крым, корпорация мсп, александр исаевич
Новости компаний - Экономика, Республика Крым, Корпорация МСП, Александр Исаевич

Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла семейному отелю в Крыму получить льготное финансирование для расширения номерного фонда, сообщает пресс-служба института развития.
Один из крупнейших российских банков выдал алуштинскому отелю Golden Family Resort (ООО "Санаторий "Золотой колос") кредит на сумму 100 миллионов рублей. Средства предоставлены в рамках государственной льготной программы инвестиционного кредитования, оператором которой выступает Корпорация МСП.
Логотип корпорации МСП
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку заводу пищевого оборудования
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"Для поддержки предпринимателей из сферы туризма мы предоставляем широкий спектр мер поддержки, в том числе и финансовых. Льготная поддержка сейчас наиболее востребована, поскольку она позволяет на доступных условиях привлечь необходимые средства, чтобы оперативно провести модернизацию жилого фонда или его расширить, улучшив качество сервисов для отдыхающих", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что корпорация продолжает развивать механизмы поддержки предпринимателей при тесной обратной связи с бизнесом.
Полученные средства копания направит на строительство нового корпуса, проведение ремонта в номерах одного из действующих корпусов и реконструкцию пищеблока. Проект позволит ввести в эксплуатацию дополнительный номерной фонд общей площадью около 500 квадратных метров, который даст возможность дополнительно принимать до 1000 отдыхающих в год и создать новые рабочие места, уточняется в сообщении.
«
"Надежное финансовое плечо и льготные ставки открывают для нас возможности количественного и качественного роста. Теперь мы сможем принимать большее количество отдыхающих и предоставлять сервисы лучшего качества. На этом мы не будем останавливаться – в наших планах дальнейшая модернизация и развитие номерного фонда, внедрение новых сервисов", – сказал генеральный директор ООО "Санаторий "Золотой Колос" Виктор Грицай.
Указанная программа поддержки предпринимателей реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и предполагает процентную ставку по кредиту не выше 4% годовых для субъектов МСП категории "Малое предприятие" и "Микропредприятие", и не выше 2,5% годовых для субъектов МСП категории "Среднее предприятие".
 
Новости компаний - ЭкономикаРеспублика КрымКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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