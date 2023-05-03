https://ria.ru/20230503/otel-1869391933.html

Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование

Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование - РИА Новости, 03.05.2023

Корпорация МСП помогла семейному отелю в Крыму получить финансирование

Корпорация МСП (КМСП) помогла семейному отелю в Крыму получить льготное финансирование для расширения номерного фонда, сообщает пресс-служба института развития. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:08

2023-05-03T13:08

2023-05-03T13:08

новости компаний - экономика

республика крым

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла семейному отелю в Крыму получить льготное финансирование для расширения номерного фонда, сообщает пресс-служба института развития.Один из крупнейших российских банков выдал алуштинскому отелю Golden Family Resort (ООО "Санаторий "Золотой колос") кредит на сумму 100 миллионов рублей. Средства предоставлены в рамках государственной льготной программы инвестиционного кредитования, оператором которой выступает Корпорация МСП."Для поддержки предпринимателей из сферы туризма мы предоставляем широкий спектр мер поддержки, в том числе и финансовых. Льготная поддержка сейчас наиболее востребована, поскольку она позволяет на доступных условиях привлечь необходимые средства, чтобы оперативно провести модернизацию жилого фонда или его расширить, улучшив качество сервисов для отдыхающих", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что корпорация продолжает развивать механизмы поддержки предпринимателей при тесной обратной связи с бизнесом.Полученные средства копания направит на строительство нового корпуса, проведение ремонта в номерах одного из действующих корпусов и реконструкцию пищеблока. Проект позволит ввести в эксплуатацию дополнительный номерной фонд общей площадью около 500 квадратных метров, который даст возможность дополнительно принимать до 1000 отдыхающих в год и создать новые рабочие места, уточняется в сообщении.Указанная программа поддержки предпринимателей реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и предполагает процентную ставку по кредиту не выше 4% годовых для субъектов МСП категории "Малое предприятие" и "Микропредприятие", и не выше 2,5% годовых для субъектов МСП категории "Среднее предприятие".

https://ria.ru/20230427/lizing-1868106786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, республика крым, корпорация мсп, александр исаевич