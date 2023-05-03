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В ВСУ пожаловались НАТО на неуязвимое оружие Путина - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 03.05.2023 (обновлено: 21:25 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/oruzhie-1869513461.html
В ВСУ пожаловались НАТО на неуязвимое оружие Путина
В ВСУ пожаловались НАТО на неуязвимое оружие Путина - РИА Новости, 03.05.2023
В ВСУ пожаловались НАТО на неуязвимое оружие Путина
Передовые российские планирующие бомбы стали серьезной головной болью для ВСУ, заявил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, чьи слова РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:57
2023-05-03T21:25
вооруженные силы украины
ввс украины
f-16
россия
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Передовые российские планирующие бомбы стали серьезной головной болью для ВСУ, заявил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, чьи слова привел Newsweek.Представитель ВВС Украины попросил у Запада самолеты F-16 для создания баланса сил в воздухе.Военный аналитик Гай Маккардл ранее назвал российские планирующие снаряды "фантастическим оружием", с помощью которого можно поразить большое количество целей и нанести колоссальный урон противнику.
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вооруженные силы украины, ввс украины, f-16, россия, в мире
Вооруженные силы Украины, ВВС Украины, F-16, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире
В ВСУ пожаловались НАТО на неуязвимое оружие Путина

Спикер ВВС Украины Игнат пожаловался НАТО на неуязвимые планирующие бомбы ВКС России

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Передовые российские планирующие бомбы стали серьезной головной болью для ВСУ, заявил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, чьи слова привел Newsweek.
«

"Эти бомбы пролетают около 70 километров, и они могут поразить объекты критической инфраструктуры. <…> Мы не можем противостоять этому типу боеприпасов", — сказал военный.

Представитель ВВС Украины попросил у Запада самолеты F-16 для создания баланса сил в воздухе.
Военный аналитик Гай Маккардл ранее назвал российские планирующие снаряды "фантастическим оружием", с помощью которого можно поразить большое количество целей и нанести колоссальный урон противнику.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВВС УкраиныF-16РоссияВ мире
 
 
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