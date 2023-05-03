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В ВСУ пожаловались НАТО на неуязвимое оружие Путина
В ВСУ пожаловались НАТО на неуязвимое оружие Путина - РИА Новости, 03.05.2023
В ВСУ пожаловались НАТО на неуязвимое оружие Путина
Передовые российские планирующие бомбы стали серьезной головной болью для ВСУ, заявил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, чьи слова РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:57
2023-05-03T20:57
2023-05-03T21:25
вооруженные силы украины
ввс украины
f-16
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в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Передовые российские планирующие бомбы стали серьезной головной болью для ВСУ, заявил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, чьи слова привел Newsweek.Представитель ВВС Украины попросил у Запада самолеты F-16 для создания баланса сил в воздухе.Военный аналитик Гай Маккардл ранее назвал российские планирующие снаряды "фантастическим оружием", с помощью которого можно поразить большое количество целей и нанести колоссальный урон противнику.
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В ВСУ пожаловались НАТО на неуязвимое оружие Путина
Спикер ВВС Украины Игнат пожаловался НАТО на неуязвимые планирующие бомбы ВКС России