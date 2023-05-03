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Оренбурженка сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл прохожий
Оренбурженка сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл прохожий - РИА Новости, 03.05.2023
Оренбурженка сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл прохожий
Жительница Оренбурга скинула в окно пакет с 715 тысячами рублей сестре, которые затем у нее украл прохожий, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T07:53
2023-05-03T07:53
2023-05-03T10:52
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УФА, 3 мая — РИА Новости. Жительница Оренбурга скинула в окно пакет с 715 тысячами рублей сестре, которые затем у нее украл прохожий, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". Горожанка пришла к родственнице за крупной суммой денег, но, уходя от нее, забыла их взять. Тогда хозяйка квартиры выбросила в окно пакет с банкнотами для своей сестры, которая стояла внизу. В полете упаковка зацепилась за ветки и порвалась, деньги из нее разлетелись. Прохожий заметил россыпь банкнот и предложил свою помощь. Вместе с потерпевшей он собрал деньги, но потом выхватил их и сбежал. Деньги возвратили владелице.
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оренбург, россия, происшествия
Оренбург, Россия, Происшествия
Оренбурженка сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл прохожий
Оренбурженка сбросила сестре из окна пакет с 715 тысячами рублей, но их подобрал прохожий
УФА, 3 мая — РИА Новости. Жительница Оренбурга скинула в окно пакет с 715 тысячами рублей сестре, которые затем у нее украл прохожий, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".
Горожанка пришла к родственнице за крупной суммой денег, но, уходя от нее, забыла их взять. Тогда хозяйка квартиры выбросила в окно пакет с банкнотами для своей сестры, которая стояла внизу. В полете упаковка зацепилась за ветки и порвалась, деньги из нее разлетелись. Прохожий заметил россыпь банкнот и предложил свою помощь. Вместе с потерпевшей он собрал деньги, но потом выхватил их и сбежал.
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"Полицейские задержали 39-летнего грабителя, изъяли у него 695 тысяч рублей и возбудили уголовное дело по статье УК "открытое хищение чужого имущества", — указано в материале.
Деньги возвратили владелице.
Мама тульского школьника рассказала, как он нашел сумку с деньгами