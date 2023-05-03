https://ria.ru/20230503/orenburg-1869314265.html

Оренбурженка сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл прохожий

Оренбурженка сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл прохожий - РИА Новости, 03.05.2023

Оренбурженка сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл прохожий

Жительница Оренбурга скинула в окно пакет с 715 тысячами рублей сестре, которые затем у нее украл прохожий, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T07:53

2023-05-03T07:53

2023-05-03T10:52

оренбург

россия

происшествия

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УФА, 3 мая — РИА Новости. Жительница Оренбурга скинула в окно пакет с 715 тысячами рублей сестре, которые затем у нее украл прохожий, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". Горожанка пришла к родственнице за крупной суммой денег, но, уходя от нее, забыла их взять. Тогда хозяйка квартиры выбросила в окно пакет с банкнотами для своей сестры, которая стояла внизу. В полете упаковка зацепилась за ветки и порвалась, деньги из нее разлетелись. Прохожий заметил россыпь банкнот и предложил свою помощь. Вместе с потерпевшей он собрал деньги, но потом выхватил их и сбежал. Деньги возвратили владелице.

https://ria.ru/20230404/shkolnik-1863048547.html

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оренбург, россия, происшествия