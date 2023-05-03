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Дюмин: новый онкоцентр сдадут в Туле раньше срока

Дюмин: новый онкоцентр сдадут в Туле раньше срока - РИА Новости, 03.05.2023

Дюмин: новый онкоцентр сдадут в Туле раньше срока

Современный онкологический центр, рассчитанный на 340 мест, сдадут в Туле раньше срока – уже к концу 2023 года, сообщил журналистам в среду губернатор Тульской... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:52

2023-05-03T18:52

2023-05-03T18:52

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ТУЛА, 3 мая - РИА Новости. Современный онкологический центр, рассчитанный на 340 мест, сдадут в Туле раньше срока – уже к концу 2023 года, сообщил журналистам в среду губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который проинспектировал строительство.Комплекс возводится с декабря 2020 года в рамках национального проекта "Здравоохранение".Глава региона отметил, что при поддержке президента РФ Владимира Путина был выбран единый поставщик – строительное управление "ВСК", который завершает строительство онкоцентра на год раньше запланированного срока – уже в этом году. Кроме того, губернатор поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу и его заместителя Тимура Иванова за внимание к Тульской области.Онкоцентр рассчитан на 340 мест, поликлиника – на 400 посещений в смену. Комплекс состоит из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. Строительная готовность объекта – 76%. Установлена большая часть оборудования.Как сообщили в правительстве, в новом онкоцентре будет использоваться ряд самых передовых технологий. Так, служба сопровождения позволит транспортировать пациентов между подразделениями, не отвлекая медиков от работы. Каждый пациент сможет выбирать меню на следующий день из нескольких вариантов. Каждая койка будет оснащена планшетом для получения обратной связи от пациента о его самочувствии, оценки работы персонала. Централизованное разведение лекарственных препаратов обеспечит экономию медикаментов свыше 20%.

https://ria.ru/20230321/dyumin-1859564472.html

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Алёна Пава

тульская область, тула, россия, алексей дюмин, нацпроекты