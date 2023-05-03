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Дюмин: новый онкоцентр сдадут в Туле раньше срока - РИА Новости, 03.05.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
18:52 03.05.2023
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Дюмин: новый онкоцентр сдадут в Туле раньше срока
Дюмин: новый онкоцентр сдадут в Туле раньше срока - РИА Новости, 03.05.2023
Дюмин: новый онкоцентр сдадут в Туле раньше срока
Современный онкологический центр, рассчитанный на 340 мест, сдадут в Туле раньше срока – уже к концу 2023 года, сообщил журналистам в среду губернатор Тульской... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:52
2023-05-03T18:52
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ТУЛА, 3 мая - РИА Новости. Современный онкологический центр, рассчитанный на 340 мест, сдадут в Туле раньше срока – уже к концу 2023 года, сообщил журналистам в среду губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который проинспектировал строительство.Комплекс возводится с декабря 2020 года в рамках национального проекта "Здравоохранение".Глава региона отметил, что при поддержке президента РФ Владимира Путина был выбран единый поставщик – строительное управление "ВСК", который завершает строительство онкоцентра на год раньше запланированного срока – уже в этом году. Кроме того, губернатор поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу и его заместителя Тимура Иванова за внимание к Тульской области.Онкоцентр рассчитан на 340 мест, поликлиника – на 400 посещений в смену. Комплекс состоит из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. Строительная готовность объекта – 76%. Установлена большая часть оборудования.Как сообщили в правительстве, в новом онкоцентре будет использоваться ряд самых передовых технологий. Так, служба сопровождения позволит транспортировать пациентов между подразделениями, не отвлекая медиков от работы. Каждый пациент сможет выбирать меню на следующий день из нескольких вариантов. Каждая койка будет оснащена планшетом для получения обратной связи от пациента о его самочувствии, оценки работы персонала. Централизованное разведение лекарственных препаратов обеспечит экономию медикаментов свыше 20%.
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тульская область, тула, россия, алексей дюмин, нацпроекты
Тульская область, Тульская область, Тула, Россия, Алексей Дюмин, Нацпроекты

Дюмин: новый онкоцентр сдадут в Туле раньше срока

© Фото пресс-службы правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил современный онкологический центр в Туле
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил современный онкологический центр в Туле
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил современный онкологический центр в Туле
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ТУЛА, 3 мая - РИА Новости. Современный онкологический центр, рассчитанный на 340 мест, сдадут в Туле раньше срока – уже к концу 2023 года, сообщил журналистам в среду губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который проинспектировал строительство.
Комплекс возводится с декабря 2020 года в рамках национального проекта "Здравоохранение".
«
"Оснащение центра позволит вывести онкологическую помощь в регионе на качественно новый уровень, выполнять уникальные операции, которые раньше в Тульской области не проводились. В результате жители смогут получать все виды высококвалифицированной онкологической помощи в одном месте в пределах региона", - сказал Дюмин.
Глава региона отметил, что при поддержке президента РФ Владимира Путина был выбран единый поставщик – строительное управление "ВСК", который завершает строительство онкоцентра на год раньше запланированного срока – уже в этом году. Кроме того, губернатор поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу и его заместителя Тимура Иванова за внимание к Тульской области.
Онкоцентр рассчитан на 340 мест, поликлиника – на 400 посещений в смену. Комплекс состоит из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. Строительная готовность объекта – 76%. Установлена большая часть оборудования.
Как сообщили в правительстве, в новом онкоцентре будет использоваться ряд самых передовых технологий. Так, служба сопровождения позволит транспортировать пациентов между подразделениями, не отвлекая медиков от работы. Каждый пациент сможет выбирать меню на следующий день из нескольких вариантов. Каждая койка будет оснащена планшетом для получения обратной связи от пациента о его самочувствии, оценки работы персонала. Централизованное разведение лекарственных препаратов обеспечит экономию медикаментов свыше 20%.
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