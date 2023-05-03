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Хоценко и Абрамченко обсудили индивидуальный план развития Омской области - РИА Новости, 03.05.2023
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Омская область
 
14:03 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/omsk-1869407158.html
Хоценко и Абрамченко обсудили индивидуальный план развития Омской области
Хоценко и Абрамченко обсудили индивидуальный план развития Омской области - РИА Новости, 03.05.2023
Хоценко и Абрамченко обсудили индивидуальный план развития Омской области
Глава Омской области Виталий Хоценко встретился с куратором сибирских регионов в правительстве РФ Викторией Абрамченко и обсудил с ней вопросы развития региона... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:03
2023-05-03T14:03
омская область
экономика
омская область
россия
омск
виталий хоценко
виктория абрамченко
владимир путин
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ОМСК, 3 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко встретился с куратором сибирских регионов в правительстве РФ Викторией Абрамченко и обсудил с ней вопросы развития региона и создания комфортных условий жизни для населения, рассказали в пресс-службе областного правительства. Решение вопросов улучшения качества жизни населения Омской области было обозначено президентом России Владимиром Путиным в качестве одной из приоритетных задач на встрече по видеосвязи с Виталием Хоценко 29 марта. Глава региона обсудил эту тему с вице-премьером Викторией Абрамченко. "Нужно предпринимать шаги для улучшения уровня жизни и комфорта жителей города и области. Заручился в этом поддержкой Виктории Валериевны. В программе социально-экономического развития Омской области на ближайшие пять лет уже определены основные направления. Договорились наращивать темпы создания комфортной среды и укреплять материальную базу социальной сферы", - рассказал Виталий Хоценко. Виктория Абрамченко отметила, что регион показывает уверенную динамику по экономическим показателям, росту производства и экспорта товаров. На встрече также обсудили реализацию в Омской области федеральных проектов "Чистая страна" и "Чистый воздух". Регион получил необходимый объём средств на ликвидацию свалок в черте Омска и на территории области. Рекультивация свалок должна быть завершена до 2025 года.
https://ria.ru/20230419/oborona-1866241407.html
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экономика, омская область, россия, омск, виталий хоценко, виктория абрамченко, владимир путин
Омская область , Экономика, Омская область, Россия, Омск, Виталий Хоценко, Виктория Абрамченко, Владимир Путин

Хоценко и Абрамченко обсудили индивидуальный план развития Омской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 3 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко встретился с куратором сибирских регионов в правительстве РФ Викторией Абрамченко и обсудил с ней вопросы развития региона и создания комфортных условий жизни для населения, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Решение вопросов улучшения качества жизни населения Омской области было обозначено президентом России Владимиром Путиным в качестве одной из приоритетных задач на встрече по видеосвязи с Виталием Хоценко 29 марта. Глава региона обсудил эту тему с вице-премьером Викторией Абрамченко.
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"Нужно предпринимать шаги для улучшения уровня жизни и комфорта жителей города и области. Заручился в этом поддержкой Виктории Валериевны. В программе социально-экономического развития Омской области на ближайшие пять лет уже определены основные направления. Договорились наращивать темпы создания комфортной среды и укреплять материальную базу социальной сферы", - рассказал Виталий Хоценко.
Виктория Абрамченко отметила, что регион показывает уверенную динамику по экономическим показателям, росту производства и экспорта товаров.
«
"Предметно обсудили ключевые параметры индивидуальной программы развития региона. По двум направлениям – комплексная застройка и создание оптово-распределительного центра - наблюдаем позитивную динамику в работе, также идет в графике проект с "Газпромнефтью" по выпуску катализаторов. В то же время необходим импульс для социально-экономического развития Омской области и решения накопленных проблем. Для этого готовим индивидуальную программу развития. В нее войдут инфраструктурные проекты, планы благоустройства и решения экологических проблем субъекта", - отметила Виктория Абрамченко.
На встрече также обсудили реализацию в Омской области федеральных проектов "Чистая страна" и "Чистый воздух". Регион получил необходимый объём средств на ликвидацию свалок в черте Омска и на территории области. Рекультивация свалок должна быть завершена до 2025 года.
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Омская областьЭкономикаОмская областьРоссияОмскВиталий ХоценкоВиктория АбрамченкоВладимир Путин
 
 
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