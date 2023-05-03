https://ria.ru/20230503/omsk-1869407158.html

Хоценко и Абрамченко обсудили индивидуальный план развития Омской области

Хоценко и Абрамченко обсудили индивидуальный план развития Омской области - РИА Новости, 03.05.2023

Хоценко и Абрамченко обсудили индивидуальный план развития Омской области

Глава Омской области Виталий Хоценко встретился с куратором сибирских регионов в правительстве РФ Викторией Абрамченко и обсудил с ней вопросы развития региона... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:03

2023-05-03T14:03

2023-05-03T14:03

омская область

экономика

омская область

россия

омск

виталий хоценко

виктория абрамченко

владимир путин

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ОМСК, 3 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко встретился с куратором сибирских регионов в правительстве РФ Викторией Абрамченко и обсудил с ней вопросы развития региона и создания комфортных условий жизни для населения, рассказали в пресс-службе областного правительства. Решение вопросов улучшения качества жизни населения Омской области было обозначено президентом России Владимиром Путиным в качестве одной из приоритетных задач на встрече по видеосвязи с Виталием Хоценко 29 марта. Глава региона обсудил эту тему с вице-премьером Викторией Абрамченко. "Нужно предпринимать шаги для улучшения уровня жизни и комфорта жителей города и области. Заручился в этом поддержкой Виктории Валериевны. В программе социально-экономического развития Омской области на ближайшие пять лет уже определены основные направления. Договорились наращивать темпы создания комфортной среды и укреплять материальную базу социальной сферы", - рассказал Виталий Хоценко. Виктория Абрамченко отметила, что регион показывает уверенную динамику по экономическим показателям, росту производства и экспорта товаров. На встрече также обсудили реализацию в Омской области федеральных проектов "Чистая страна" и "Чистый воздух". Регион получил необходимый объём средств на ликвидацию свалок в черте Омска и на территории области. Рекультивация свалок должна быть завершена до 2025 года.

https://ria.ru/20230419/oborona-1866241407.html

https://ria.ru/20221103/strategiya-1828939363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, омская область, россия, омск, виталий хоценко, виктория абрамченко, владимир путин