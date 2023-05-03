https://ria.ru/20230503/obzhalovanie-1869326024.html

Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении

Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении - РИА Новости, 03.05.2023

Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении

Защита депутата Приморского края Артема Самсонова обжалует в Верховном суде решение Девятого кассационного суда, который признал незаконным отмену приговора... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:44

2023-05-03T09:44

2023-05-03T09:44

происшествия

владивосток

артем самсонов (депутат)

приморский край

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Защита депутата Приморского края Артема Самсонова обжалует в Верховном суде решение Девятого кассационного суда, который признал незаконным отмену приговора парламентарию по делу о растлении ребенка, сообщила РИА Новости адвокат Самсонова Наталья Касилова. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. В среду Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. "Конечно, будем обжаловать, как только получим мотивированное решение", - сказала Касилова. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.

https://ria.ru/20220917/arest-1817553847.html

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приморский край

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Влада Копылова

происшествия, владивосток, артем самсонов (депутат), приморский край, приморский краевой суд