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Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении - РИА Новости, 03.05.2023
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09:44 03.05.2023
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Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении
Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении - РИА Новости, 03.05.2023
Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении
Защита депутата Приморского края Артема Самсонова обжалует в Верховном суде решение Девятого кассационного суда, который признал незаконным отмену приговора... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:44
2023-05-03T09:44
происшествия
владивосток
артем самсонов (депутат)
приморский край
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Защита депутата Приморского края Артема Самсонова обжалует в Верховном суде решение Девятого кассационного суда, который признал незаконным отмену приговора парламентарию по делу о растлении ребенка, сообщила РИА Новости адвокат Самсонова Наталья Касилова. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. В среду Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. "Конечно, будем обжаловать, как только получим мотивированное решение", - сказала Касилова. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
https://ria.ru/20220917/arest-1817553847.html
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происшествия, владивосток, артем самсонов (депутат), приморский край, приморский краевой суд
Происшествия, Владивосток, Артем Самсонов (депутат), Приморский край, Приморский краевой суд
Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении

Защита приморского депутата обжалует в ВС решение кассации по делу о растлении ребенка

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Защита депутата Приморского края Артема Самсонова обжалует в Верховном суде решение Девятого кассационного суда, который признал незаконным отмену приговора парламентарию по делу о растлении ребенка, сообщила РИА Новости адвокат Самсонова Наталья Касилова.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. В среду Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу.
"Конечно, будем обжаловать, как только получим мотивированное решение", - сказала Касилова.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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