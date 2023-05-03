https://ria.ru/20230503/obzhalovanie-1869326024.html
Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении
Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении - РИА Новости, 03.05.2023
Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении
Защита депутата Приморского края Артема Самсонова обжалует в Верховном суде решение Девятого кассационного суда, который признал незаконным отмену приговора... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:44
2023-05-03T09:44
2023-05-03T09:44
происшествия
владивосток
артем самсонов (депутат)
приморский край
приморский краевой суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759745112_0:55:2869:1669_1920x0_80_0_0_724da940080e9e895477b9c8bfe0c6fa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Защита депутата Приморского края Артема Самсонова обжалует в Верховном суде решение Девятого кассационного суда, который признал незаконным отмену приговора парламентарию по делу о растлении ребенка, сообщила РИА Новости адвокат Самсонова Наталья Касилова. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. В среду Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу. "Конечно, будем обжаловать, как только получим мотивированное решение", - сказала Касилова. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
https://ria.ru/20220917/arest-1817553847.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759745112_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_7fec710b307f7c0b45dd3e1a78e14999.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, артем самсонов (депутат), приморский край, приморский краевой суд
Происшествия, Владивосток, Артем Самсонов (депутат), Приморский край, Приморский краевой суд
Защита приморского депутата обжалует в решение кассации по делу о растлении
Защита приморского депутата обжалует в ВС решение кассации по делу о растлении ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Защита депутата Приморского края Артема Самсонова обжалует в Верховном суде решение Девятого кассационного суда, который признал незаконным отмену приговора парламентарию по делу о растлении ребенка, сообщила РИА Новости адвокат Самсонова Наталья Касилова.
Советский районный суд Владивостока
20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд
27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда, Самсонова перевели под домашний арест. Советский районный суд Владивостока в марте заново начал рассматривать дело. Прокуратура обжаловала отмену приговора. В среду Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда и вновь заключил Самсонова под стражу.
"Конечно, будем обжаловать, как только получим мотивированное решение", - сказала Касилова.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК
возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
В Ленинградской области по подозрению в растлении детей задержали мужчину