https://ria.ru/20230503/obstrel-1869508214.html

Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО

Украинские войска в 19.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:12

2023-05-03T20:12

2023-05-03T20:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

красногоровка

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

донецкая народная республика

украина

красногоровка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, красногоровка, сцкк, вооруженные силы украины