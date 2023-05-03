https://ria.ru/20230503/obstrel-1869508214.html
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска в 19.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:12
2023-05-03T20:12
2023-05-03T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
красногоровка
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке