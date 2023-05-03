https://ria.ru/20230503/obstrel-1869501768.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили в среду по Донецку 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров за 10 минут, обстреляв Кировский и Куйбышевский районы города,... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:40

2023-05-03T19:40

2023-05-03T19:40

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

нато

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Донецку 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров за 10 минут, обстреляв Кировский и Куйбышевский районы города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 19.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

украина

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донецк, куйбышевский район, нато, сцкк, украина