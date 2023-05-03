https://ria.ru/20230503/obstrel-1869470598.html

ВСУ вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

ВСУ вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.05.2023

ВСУ вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

Украинские войска за пять минут выпустили еще двенадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Ясиноватой, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:34

2023-05-03T17:34

2023-05-03T17:34

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще двенадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.05 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html

https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869353542.html

донецк

ясиноватая

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донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины