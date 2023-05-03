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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:16 03.05.2023 (обновлено: 17:17 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/obstrel-1869464841.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска за пять минут выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:16
2023-05-03T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь натовских снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМестная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Донецке
Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.50 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.55 – населённый пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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