Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь натовских снарядов
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМестная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Донецке
Местная жительница в квартире дома, пострадавшего в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.50 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.55 – населённый пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.