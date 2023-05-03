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В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 03.05.2023 (обновлено: 10:19 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/obstrel-1869331810.html
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка - РИА Новости, 03.05.2023
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка
Горловский поселок Широкая Балка остался без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:16
2023-05-03T10:19
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Горловский поселок Широкая Балка остался без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточен поселок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды врага разрывались около местного водохранилища и дач", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
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горловка
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происшествия, горловка, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Украина, Иван Приходько
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка

Горловский поселок Широкая Балка остался без электричества после обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОсколки разорвавшегося снаряда
Осколки разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Осколки разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Горловский поселок Широкая Балка остался без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточен поселок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды врага разрывались около местного водохранилища и дач", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
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Вчера, 10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаУкраинаИван Приходько
 
 
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