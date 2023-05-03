https://ria.ru/20230503/obstrel-1869331810.html

В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка

В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка - РИА Новости, 03.05.2023

В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка

Горловский поселок Широкая Балка остался без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T10:16

2023-05-03T10:16

2023-05-03T10:19

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

украина

иван приходько

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101410/50/1014105007_0:565:2636:2048_1920x0_80_0_0_de52b89930c191ea5fae96bffcb5260d.jpg

ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Горловский поселок Широкая Балка остался без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточен поселок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды врага разрывались около местного водохранилища и дач", - написал Приходько в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230503/donetsk-1869331286.html

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, украина, иван приходько