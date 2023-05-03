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В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка - РИА Новости, 03.05.2023
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка
Горловский поселок Широкая Балка остался без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T10:16
2023-05-03T10:16
2023-05-03T10:19
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Горловский поселок Широкая Балка остался без электричества в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточен поселок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды врага разрывались около местного водохранилища и дач", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Украина, Иван Приходько
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок Широкая Балка
Горловский поселок Широкая Балка остался без электричества после обстрела со стороны ВСУ