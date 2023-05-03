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Украинские войска нанесли удар по трем населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 03.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/obstrel-1869302110.html
Украинские войска нанесли удар по трем населенным пунктам в ДНР
Украинские войска нанесли удар по трем населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские войска нанесли удар по трем населенным пунктам в ДНР
Украинские войска за два часа выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Сладкому, четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Васильевке и пять снарядов... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T02:16
2023-05-03T02:16
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
сша
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Сладкому, четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Васильевке и пять снарядов калибра 122 миллиметра по Степному, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:10 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Сладкое: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 00:50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Васильевка: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 01:35 – населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Степное: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/rakety-1869270625.html
украина
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украина, донецкая народная республика, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, США, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по трем населенным пунктам в ДНР

ВСУ за два часа выпустили по трем населенным пунктам в ДНР 15 снарядов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела в селе Васильевка
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела в селе Васильевка - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела в селе Васильевка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Сладкому, четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Васильевке и пять снарядов калибра 122 миллиметра по Степному, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:10 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Сладкое: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 00:50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Васильевка: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 01:35 – населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Степное: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАСЦККНАТО
 
 
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