Украинские войска нанесли удар по трем населенным пунктам в ДНР
ВСУ за два часа выпустили по трем населенным пунктам в ДНР 15 снарядов
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела в селе Васильевка
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела в селе Васильевка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Сладкому, четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Васильевке и пять снарядов калибра 122 миллиметра по Степному, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:10 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Сладкое: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров; 00:50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Васильевка: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 01:35 – населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Степное: выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.