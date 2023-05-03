https://ria.ru/20230503/nato-1869427212.html

Москва пошла путем Вашингтона. У границ США может появиться военный альянс

Москва пошла путем Вашингтона. У границ США может появиться военный альянс - РИА Новости, 03.05.2023

Москва пошла путем Вашингтона. У границ США может появиться военный альянс

Специальная военная операция России на Украине разделила мир на два лагеря. Страны коллективного Запада во главе с США и некоторые другие их союзники ввели... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:11

2023-05-03T15:11

2023-05-03T15:11

вашингтон (штат)

россия

китай

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

си цзиньпин

николас мадуро

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине разделила мир на два лагеря. Страны коллективного Запада во главе с США и некоторые другие их союзники ввели против Москвы драконовские санкции и всеми силами поддерживают ВСУ. Однако большая часть населения планеты не торопится вставать на сторону Вашингтона и Брюсселя. По одной причине.Многополярный мирРоссия по-прежнему поддерживает хорошие рабочие отношения с такими странами, как Китай, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Бразилия и другими. Многие из этих государств в недавнем прошлом были колониями стран Запада и на себе испытали все прелести "демократизации".Нотации Белого Дома о соблюдении прав человека и о необходимости "жить в мире, основанном на правилах" воспринимают там с изрядной долей скепсиса. И страха: если Запад решился "отменить" самую большую страну в мире, то что помешает ему так же ополчиться на любую другую?Дальнейший переход мира на многополярность будет способствовать возникновению новых союзов и альянсов, ранее казавшихся немыслимыми. Первые из них уже замаячили на горизонте.Президент Венесуэлы Николас Мадуро еще в январе предложил создать политический блок, в который войдут страны Южной Америки, а также Россия и Китай. Он подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с главами Бразилии, Аргентины и Колумбии."Наступает новый час, особый час для объединения усилий и путей Латинской Америки и Карибского бассейна для продвижения вперед в формировании мощного блока политических сил, экономической мощи, которая говорит с миром, - сообщил Мадуро. - Это сообщество общей судьбы, о котором говорит наш старший брат, председатель КНР Си Цзиньпин. Человечество как сообщество общей судьбы. Или тот многополярный, многоцентровый мир, о котором говорит наш старший брат президент РФ Владимир Путин".Ответ ВашингтонаЭто заявление вызвало резкое неприятие в Вашингтоне. Неудивительно, ведь от политического до военного союза – дистанция не такая уж и большая. Получить у себя в подбрюшье вооруженный до зубов аналог НАТО с Китаем во главе – самый страшный кошмар."США не допустит создания враждебного военного альянса у своих границ. Если это все же произойдет, ответ Вашингтона будет бескомпромиссным", - прокомментировали слова лидера Венесуэлы в Белом доме.Согласно доктрине Монро, представленной еще в 1823-м, внешняя политика Штатов не должна допускать вмешательства европейских держав в дела американских континентов. По сути дела, там считают все западное полушарие своим "задним двором". А также зоной исключительных экономических и политических интересов.Разумеется, Белый дом будет всеми силами противостоять возникновению враждебного союза у своих границ. Достаточно вспомнить, что размещение советских ракет на Кубе едва не привело к ядерной войне.Главный аргумент, которым США готовы отстаивать свои интересы в западном полушарии – сильнейшие в мире военно-морские силы. Однако американцам на пятки уже наступают китайцы, вводящие в строй новые корабли чуть ли не каждый месяц. Конечно, сейчас инициатива Мадуро выглядит фантастикой, но кто знает, каким мир будет через пять или десять лет.

вашингтон (штат)

россия

китай

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вашингтон (штат), россия, китай, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, си цзиньпин, николас мадуро