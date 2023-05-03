Рейтинг@Mail.ru
В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/napadenie-1869490612.html
В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц
В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц - РИА Новости, 03.05.2023
В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц
В германской столице в среду днем неизвестный ранил ножом двух школьниц - девочек 7 и 8 лет, сообщает полиция и местные СМИ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:50
2023-05-03T18:50
в мире
берлин (город)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105567/44/1055674478_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_2cf57176a050e114ec4ad1d4f129068e.jpg
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. В германской столице в среду днем неизвестный ранил ножом двух школьниц - девочек 7 и 8 лет, сообщает полиция и местные СМИ. Оба ребенка после нападения, которое по данным Berliner Zeitung состоялось днем и было совершено с ножом, были доставлены в больницу, одна из школьниц находится в критическом состоянии. Подозреваемый задержан, ведётся расследование. Мотивы и личность подозреваемого не раскрываются.
https://ria.ru/20230417/bezhenki-1865949369.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105567/44/1055674478_35:0:1728:1270_1920x0_80_0_0_ea5941c321715a6d24b4f3122fd35f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц

В Берлине мужчина ранил ножом двух девочек у школы, одна из них в критическом состоянии

© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. В германской столице в среду днем неизвестный ранил ножом двух школьниц - девочек 7 и 8 лет, сообщает полиция и местные СМИ.
«
"Семилетняя и восьмилетняя девочки получили ранения у здания школы на Майнцер штрассе в Нойкёльне", - говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
Оба ребенка после нападения, которое по данным Berliner Zeitung состоялось днем и было совершено с ножом, были доставлены в больницу, одна из школьниц находится в критическом состоянии.
Подозреваемый задержан, ведётся расследование. Мотивы и личность подозреваемого не раскрываются.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинских беженок
17 апреля, 22:58
 
В миреБерлин (город)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала