https://ria.ru/20230503/napadenie-1869490612.html

В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц

В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц - РИА Новости, 03.05.2023

В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц

В германской столице в среду днем неизвестный ранил ножом двух школьниц - девочек 7 и 8 лет, сообщает полиция и местные СМИ. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:50

2023-05-03T18:50

2023-05-03T18:50

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берлин (город)

германия

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. В германской столице в среду днем неизвестный ранил ножом двух школьниц - девочек 7 и 8 лет, сообщает полиция и местные СМИ. Оба ребенка после нападения, которое по данным Berliner Zeitung состоялось днем и было совершено с ножом, были доставлены в больницу, одна из школьниц находится в критическом состоянии. Подозреваемый задержан, ведётся расследование. Мотивы и личность подозреваемого не раскрываются.

https://ria.ru/20230417/bezhenki-1865949369.html

берлин (город)

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, берлин (город), германия