https://ria.ru/20230503/napadenie-1869490612.html
В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц
В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц - РИА Новости, 03.05.2023
В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц
В германской столице в среду днем неизвестный ранил ножом двух школьниц - девочек 7 и 8 лет, сообщает полиция и местные СМИ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:50
2023-05-03T18:50
2023-05-03T18:50
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берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. В германской столице в среду днем неизвестный ранил ножом двух школьниц - девочек 7 и 8 лет, сообщает полиция и местные СМИ. Оба ребенка после нападения, которое по данным Berliner Zeitung состоялось днем и было совершено с ножом, были доставлены в больницу, одна из школьниц находится в критическом состоянии. Подозреваемый задержан, ведётся расследование. Мотивы и личность подозреваемого не раскрываются.
https://ria.ru/20230417/bezhenki-1865949369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц
В Берлине мужчина ранил ножом двух девочек у школы, одна из них в критическом состоянии