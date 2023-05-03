https://ria.ru/20230503/muzyka-1869367589.html

Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят в Вене 9 мая

Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят в Вене 9 мая - РИА Новости, 03.05.2023

Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят в Вене 9 мая

Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского выступят в Посольстве России в Австрийской Республике в Вене, сообщает "РОСКОНЦЕРТ". РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:31

2023-05-03T12:31

2023-05-03T12:31

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петр чайковский

международный конкурс имени чайковского

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского выступят в Посольстве России в Австрийской Республике в Вене, сообщает "РОСКОНЦЕРТ". В концерте участвуют Александр Гиндин (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель).В программе Фортепианное трио № 2 ми минор, cочиние 67 Д. Д. Шостаковича, "Вальс-скерцо" и "Мелодию" для скрипки и фортепиано П. И. Чайковского, фрагмент Сонаты соль минор, сочинение 19 для виолончели и фортепиано С. В. Рахманинова.Гости также услышат фортепианные произведения С. В. Рахманинова. В завершении прозвучит музыка М. Л. Таривердиева в переложении для фортепиано, скрипки и виолончели к телефильму "Семнадцать мгновений весны".

https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, вена, петр чайковский, международный конкурс имени чайковского