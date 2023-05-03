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Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят в Вене 9 мая - РИА Новости, 03.05.2023
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Культура
 
12:31 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/muzyka-1869367589.html
Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят в Вене 9 мая
Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят в Вене 9 мая - РИА Новости, 03.05.2023
Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят в Вене 9 мая
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского выступят в Посольстве России в Австрийской Республике в Вене, сообщает "РОСКОНЦЕРТ". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:31
2023-05-03T12:31
культура
новости культуры
музыка
вена
петр чайковский
международный конкурс имени чайковского
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского выступят в Посольстве России в Австрийской Республике в Вене, сообщает "РОСКОНЦЕРТ". В концерте участвуют Александр Гиндин (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель).В программе Фортепианное трио № 2 ми минор, cочиние 67 Д. Д. Шостаковича, "Вальс-скерцо" и "Мелодию" для скрипки и фортепиано П. И. Чайковского, фрагмент Сонаты соль минор, сочинение 19 для виолончели и фортепиано С. В. Рахманинова.Гости также услышат фортепианные произведения С. В. Рахманинова. В завершении прозвучит музыка М. Л. Таривердиева в переложении для фортепиано, скрипки и виолончели к телефильму "Семнадцать мгновений весны".
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новости культуры, музыка, вена, петр чайковский, международный конкурс имени чайковского
Культура, Новости культуры, Музыка, Вена, Петр Чайковский, Международный конкурс имени Чайковского
Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят в Вене 9 мая

Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят в Посольстве России в Вене 9 мая

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВиолончелист Александр Рамм
Виолончелист Александр Рамм - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского выступят в Посольстве России в Австрийской Республике в Вене, сообщает "РОСКОНЦЕРТ".
В концерте участвуют Александр Гиндин (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель).
В программе Фортепианное трио № 2 ми минор, cочиние 67 Д. Д. Шостаковича, "Вальс-скерцо" и "Мелодию" для скрипки и фортепиано П. И. Чайковского, фрагмент Сонаты соль минор, сочинение 19 для виолончели и фортепиано С. В. Рахманинова.
Гости также услышат фортепианные произведения С. В. Рахманинова. В завершении прозвучит музыка М. Л. Таривердиева в переложении для фортепиано, скрипки и виолончели к телефильму "Семнадцать мгновений весны".
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