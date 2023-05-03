https://ria.ru/20230503/musorovoz-1869481817.html

В Москве на проспекте Мира загорелся мусоровоз

В Москве на проспекте Мира загорелся мусоровоз - РИА Новости, 03.05.2023

В Москве на проспекте Мира загорелся мусоровоз

Движение на участке проспекта Мира в Москве затруднено из-за возгорания мусоровоза, на месте работают оперативные службы города, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:04

2023-05-03T18:04

2023-05-03T18:04

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение на участке проспекта Мира в Москве затруднено из-за возгорания мусоровоза, на месте работают оперативные службы города, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На проспекте Мира в районе дома 205А произошло возгорание мусоровоза. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230503/pozhar-1869402190.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия