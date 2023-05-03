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В Москве на проспекте Мира загорелся мусоровоз - РИА Новости, 03.05.2023
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18:04 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/musorovoz-1869481817.html
В Москве на проспекте Мира загорелся мусоровоз
В Москве на проспекте Мира загорелся мусоровоз - РИА Новости, 03.05.2023
В Москве на проспекте Мира загорелся мусоровоз
Движение на участке проспекта Мира в Москве затруднено из-за возгорания мусоровоза, на месте работают оперативные службы города, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:04
2023-05-03T18:04
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение на участке проспекта Мира в Москве затруднено из-за возгорания мусоровоза, на месте работают оперативные службы города, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На проспекте Мира в районе дома 205А произошло возгорание мусоровоза. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве на проспекте Мира загорелся мусоровоз

Движение на участке проспекта Мира в Москве затруднено из-за возгорания мусоровоза

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Движение на участке проспекта Мира в Москве затруднено из-за возгорания мусоровоза, на месте работают оперативные службы города, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На проспекте Мира в районе дома 205А произошло возгорание мусоровоза. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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