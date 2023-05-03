https://ria.ru/20230503/moskva-1870786285.html
В Москве запустили онлайн-музей находок на комплексах по переработке мусора
В Москве запустили онлайн-музей находок на комплексах по переработке мусора - РИА Новости, 10.05.2023
В Москве запустили онлайн-музей находок на комплексах по переработке мусора
Первый в РФ онлайн-музей находок на комплексах по переработке отходов запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-03T13:45
2023-05-03T13:45
2023-05-10T14:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
егорьевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870791932_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_3fa32ff1cc2e03ceeea5a0e3f3673237.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первый в РФ онлайн-музей находок на комплексах по переработке отходов запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Первый в стране онлайн-музей находок на комплексах по переработке отходов запустили в столице. Экспонаты и их описание доступны на сайте музейэколайн.рф", - говорится в сообщении. Отмечается, что, несмотря на то, что современные сортировочные комплексы оснащены мощными автоматизированными системами для разделения сырья по компонентам, на начальном и заключительном этапах отбор производится вручную. Благодаря этому специалисты регулярно находят на конвейерной ленте предметы, которые обладают исторической или культурной ценностью. Такие предметы направляются в музеи находок. "Первый музей находок появился в августе 2020 года на комплексе по переработке отходов (КПО) "Восток" недалеко от Егорьевска. Сегодня в коллекции – почти 500 экспонатов, среди которых предметы быта советского времени, декоративная посуда, фототехника, старинные мечи, иконы и книги", - говорится в сообщении. Уточняется, что второй музей организован на КПО "Нева" под Солнечногорском. Музей начал работу летом 2022 года, в экспозиции – более 50 экспонатов, среди которых чугунные утюги, лапти, винтажный сервиз из Индии, дуэльный пистолет, пулеметная лента.
https://realty.ria.ru/20230502/moszhilinspektsiya-1869214522.html
москва
егорьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870791932_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9a16773917b5cfab98e687eb6db7ee04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, егорьевск
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Егорьевск
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первый в РФ онлайн-музей находок на комплексах по переработке отходов запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Первый в стране онлайн-музей находок на комплексах по переработке отходов запустили в столице. Экспонаты и их описание доступны на сайте музейэколайн.рф", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на то, что современные сортировочные комплексы оснащены мощными автоматизированными системами для разделения сырья по компонентам, на начальном и заключительном этапах отбор производится вручную. Благодаря этому специалисты регулярно находят на конвейерной ленте предметы, которые обладают исторической или культурной ценностью. Такие предметы направляются в музеи находок.
В 69 домах Москвы сменились управляющие компании
"Первый музей находок появился в августе 2020 года на комплексе по переработке отходов (КПО) "Восток" недалеко от Егорьевска
. Сегодня в коллекции – почти 500 экспонатов, среди которых предметы быта советского времени, декоративная посуда, фототехника, старинные мечи, иконы и книги", - говорится в сообщении.
Уточняется, что второй музей организован на КПО "Нева" под Солнечногорском. Музей начал работу летом 2022 года, в экспозиции – более 50 экспонатов, среди которых чугунные утюги, лапти, винтажный сервиз из Индии
, дуэльный пистолет, пулеметная лента.