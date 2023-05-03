https://ria.ru/20230503/moskva-1870786285.html

В Москве запустили онлайн-музей находок на комплексах по переработке мусора

В Москве запустили онлайн-музей находок на комплексах по переработке мусора - РИА Новости, 10.05.2023

В Москве запустили онлайн-музей находок на комплексах по переработке мусора

Первый в РФ онлайн-музей находок на комплексах по переработке отходов запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-03T13:45

2023-05-03T13:45

2023-05-10T14:49

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москва

егорьевск

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первый в РФ онлайн-музей находок на комплексах по переработке отходов запустили в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Первый в стране онлайн-музей находок на комплексах по переработке отходов запустили в столице. Экспонаты и их описание доступны на сайте музейэколайн.рф", - говорится в сообщении. Отмечается, что, несмотря на то, что современные сортировочные комплексы оснащены мощными автоматизированными системами для разделения сырья по компонентам, на начальном и заключительном этапах отбор производится вручную. Благодаря этому специалисты регулярно находят на конвейерной ленте предметы, которые обладают исторической или культурной ценностью. Такие предметы направляются в музеи находок. "Первый музей находок появился в августе 2020 года на комплексе по переработке отходов (КПО) "Восток" недалеко от Егорьевска. Сегодня в коллекции – почти 500 экспонатов, среди которых предметы быта советского времени, декоративная посуда, фототехника, старинные мечи, иконы и книги", - говорится в сообщении. Уточняется, что второй музей организован на КПО "Нева" под Солнечногорском. Музей начал работу летом 2022 года, в экспозиции – более 50 экспонатов, среди которых чугунные утюги, лапти, винтажный сервиз из Индии, дуэльный пистолет, пулеметная лента.

https://realty.ria.ru/20230502/moszhilinspektsiya-1869214522.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, егорьевск