Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны провели брифинг для иностранных атташе - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/minoborony-1869483563.html
В Минобороны провели брифинг для иностранных атташе
В Минобороны провели брифинг для иностранных атташе - РИА Новости, 03.05.2023
В Минобороны провели брифинг для иностранных атташе
Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе о подходах России к ядерному сдерживанию, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:15
2023-05-03T18:15
россия
сша
европа
александр фомин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:155:3364:2048_1920x0_80_0_0_60a39568e1ac37198d516cbd7de0c543.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе о подходах России к ядерному сдерживанию, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Третьего мая 2023 года в Минобороны России проведен брифинг заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина для военных атташе дружественных стран. На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", - сказали в ведомстве. Также на брифинге замминистра была "дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе, а также совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием", уточнили в министерстве. "Фомин особо подчеркнул, что российские требования о прекращении подобной практики и выводу американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты. В ходе брифинга также были разъяснены причины принятого решения о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230413/poezd-1865149281.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_1abd956d93a433351c44bb88c3848db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, европа, александр фомин, нато
Россия, США, Европа, Александр Фомин, НАТО
В Минобороны провели брифинг для иностранных атташе

Замглавы МО Фомин рассказал иностранным атташе о подходах России к ядерному сдерживанию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны
Здание Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе о подходах России к ядерному сдерживанию, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Третьего мая 2023 года в Минобороны России проведен брифинг заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина для военных атташе дружественных стран. На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", - сказали в ведомстве.
Также на брифинге замминистра была "дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе, а также совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием", уточнили в министерстве.
"Фомин особо подчеркнул, что российские требования о прекращении подобной практики и выводу американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты. В ходе брифинга также были разъяснены причины принятого решения о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки", - сообщили в Минобороны.
Боевой железнодорожный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
России нужно возродить проект ядерного поезда, считает генерал
13 апреля, 18:23
 
РоссияСШАЕвропаАлександр ФоминНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала