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В Минобороны провели брифинг для иностранных атташе
В Минобороны провели брифинг для иностранных атташе - РИА Новости, 03.05.2023
В Минобороны провели брифинг для иностранных атташе
Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе о подходах России к ядерному сдерживанию, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:15
2023-05-03T18:15
2023-05-03T18:15
россия
сша
европа
александр фомин
нато
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе о подходах России к ядерному сдерживанию, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Третьего мая 2023 года в Минобороны России проведен брифинг заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина для военных атташе дружественных стран. На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", - сказали в ведомстве. Также на брифинге замминистра была "дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе, а также совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием", уточнили в министерстве. "Фомин особо подчеркнул, что российские требования о прекращении подобной практики и выводу американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты. В ходе брифинга также были разъяснены причины принятого решения о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки", - сообщили в Минобороны.
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россия, сша, европа, александр фомин, нато
Россия, США, Европа, Александр Фомин, НАТО
В Минобороны провели брифинг для иностранных атташе
Замглавы МО Фомин рассказал иностранным атташе о подходах России к ядерному сдерживанию