https://ria.ru/20230503/meropriyatiya-1869428648.html
В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы
В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы
Празднование Дня Победы в Брянской области пройдет без парада, шествия "Бессмертного полка и других массовых мероприятий, однако ветераны не останутся без... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:17
2023-05-03T15:17
2023-05-03T15:17
общество
брянская область
александр богомаз
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130943/09/1309430959_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_854ed2c2a217e5a7076c249a3b17a1f9.jpg
БРЯНСК, 3 мая – РИА Новости. Празднование Дня Победы в Брянской области пройдет без парада, шествия "Бессмертного полка и других массовых мероприятий, однако ветераны не останутся без внимания, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, - с торжественным шествием парадных расчетов, Парадом поколений, с портретами наших Героев в колонне "Бессмертного полка". Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания", - говорится в сообщении. Глава региона пояснил, что главное при проведении праздничных мероприятий - обеспечить безопасность наших граждан. В сегодняшней ситуации основными мероприятиями, посвященными 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, станут традиционные поздравления ветеранов во дворах в рамках всероссийских акций "Фронтовая бригада", церемонии возложения венков и цветов к памятникам воинской славы и воинским захоронениям, открытие областной "Вахты памяти". Состоится торжественный митинг "Нам жить и помнить!". Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет сразу в нескольких форматах. Фотографии с портретами героев можно будет разместить на автомобиле, одежде, окнах домов, загрузить на специализированный сайт, в социальные сети. "Пример поколения ветеранов, поколения Победителей, очень важен для нас, ныне живущих. Потому что он дает нам веру и уверенность в великую, могучую, процветающую, непобедимую и единую Россию! Несмотря ни на что, День Победы был, остается и будет главным праздником для всех жителей нашей Родины!", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20230503/bpla-1869413156.html
https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1869005147.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130943/09/1309430959_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_9818516234a901a891f3bda032c48322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, брянская область, александр богомаз, день победы
Общество, Брянская область, Александр Богомаз, День Победы
В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы
Губернатор Богомаз: Брянская область отпразднует День Победы без массовых мероприятий
БРЯНСК, 3 мая – РИА Новости.
Празднование Дня Победы в Брянской области пройдет без парада, шествия "Бессмертного полка и других массовых мероприятий, однако ветераны не останутся без внимания, сообщил
губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, - с торжественным шествием парадных расчетов, Парадом поколений, с портретами наших Героев в колонне "Бессмертного полка". Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания", - говорится в сообщении.
Глава региона пояснил, что главное при проведении праздничных мероприятий - обеспечить безопасность наших граждан.
В сегодняшней ситуации основными мероприятиями, посвященными 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, станут традиционные поздравления ветеранов во дворах в рамках всероссийских акций "Фронтовая бригада", церемонии возложения венков и цветов к памятникам воинской славы и воинским захоронениям, открытие областной "Вахты памяти". Состоится торжественный митинг "Нам жить и помнить!".
В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты
Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет сразу в нескольких форматах. Фотографии с портретами героев можно будет разместить на автомобиле, одежде, окнах домов, загрузить на специализированный сайт, в социальные сети.
"Пример поколения ветеранов, поколения Победителей, очень важен для нас, ныне живущих. Потому что он дает нам веру и уверенность в великую, могучую, процветающую, непобедимую и единую Россию
! Несмотря ни на что, День Победы был, остается и будет главным праздником для всех жителей нашей Родины!", - написал Богомаз.
Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма