Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/meropriyatiya-1869428648.html
В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы
В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2023
В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы
Празднование Дня Победы в Брянской области пройдет без парада, шествия "Бессмертного полка и других массовых мероприятий, однако ветераны не останутся без... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T15:17
2023-05-03T15:17
общество
брянская область
александр богомаз
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130943/09/1309430959_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_854ed2c2a217e5a7076c249a3b17a1f9.jpg
БРЯНСК, 3 мая – РИА Новости. Празднование Дня Победы в Брянской области пройдет без парада, шествия "Бессмертного полка и других массовых мероприятий, однако ветераны не останутся без внимания, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, - с торжественным шествием парадных расчетов, Парадом поколений, с портретами наших Героев в колонне "Бессмертного полка". Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания", - говорится в сообщении. Глава региона пояснил, что главное при проведении праздничных мероприятий - обеспечить безопасность наших граждан. В сегодняшней ситуации основными мероприятиями, посвященными 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, станут традиционные поздравления ветеранов во дворах в рамках всероссийских акций "Фронтовая бригада", церемонии возложения венков и цветов к памятникам воинской славы и воинским захоронениям, открытие областной "Вахты памяти". Состоится торжественный митинг "Нам жить и помнить!". Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет сразу в нескольких форматах. Фотографии с портретами героев можно будет разместить на автомобиле, одежде, окнах домов, загрузить на специализированный сайт, в социальные сети. "Пример поколения ветеранов, поколения Победителей, очень важен для нас, ныне живущих. Потому что он дает нам веру и уверенность в великую, могучую, процветающую, непобедимую и единую Россию! Несмотря ни на что, День Победы был, остается и будет главным праздником для всех жителей нашей Родины!", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20230503/bpla-1869413156.html
https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1869005147.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130943/09/1309430959_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_9818516234a901a891f3bda032c48322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, брянская область, александр богомаз, день победы
Общество, Брянская область, Александр Богомаз, День Победы
В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы

Губернатор Богомаз: Брянская область отпразднует День Победы без массовых мероприятий

© РИА Новости / Владимир Горовых | Перейти в медиабанкВид на Площадь Партизан в Брянске
Вид на Площадь Партизан в Брянске - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в медиабанк
Вид на Площадь Партизан в Брянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 3 мая – РИА Новости. Празднование Дня Победы в Брянской области пройдет без парада, шествия "Бессмертного полка и других массовых мероприятий, однако ветераны не останутся без внимания, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, - с торжественным шествием парадных расчетов, Парадом поколений, с портретами наших Героев в колонне "Бессмертного полка". Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания", - говорится в сообщении.
Глава региона пояснил, что главное при проведении праздничных мероприятий - обеспечить безопасность наших граждан.
В сегодняшней ситуации основными мероприятиями, посвященными 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, станут традиционные поздравления ветеранов во дворах в рамках всероссийских акций "Фронтовая бригада", церемонии возложения венков и цветов к памятникам воинской славы и воинским захоронениям, открытие областной "Вахты памяти". Состоится торжественный митинг "Нам жить и помнить!".
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты
Вчера, 14:28
Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет сразу в нескольких форматах. Фотографии с портретами героев можно будет разместить на автомобиле, одежде, окнах домов, загрузить на специализированный сайт, в социальные сети.
"Пример поколения ветеранов, поколения Победителей, очень важен для нас, ныне живущих. Потому что он дает нам веру и уверенность в великую, могучую, процветающую, непобедимую и единую Россию! Несмотря ни на что, День Победы был, остается и будет главным праздником для всех жителей нашей Родины!", - написал Богомаз.
С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Российские силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма
1 мая, 18:13
 
ОбществоБрянская областьАлександр БогомазДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала