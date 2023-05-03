https://ria.ru/20230503/meropriyatiya-1869428648.html

В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы

В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2023

В Брянской области отменили массовые мероприятия на День Победы

Празднование Дня Победы в Брянской области пройдет без парада, шествия "Бессмертного полка и других массовых мероприятий, однако ветераны не останутся без... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T15:17

2023-05-03T15:17

2023-05-03T15:17

общество

брянская область

александр богомаз

день победы

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БРЯНСК, 3 мая – РИА Новости. Празднование Дня Победы в Брянской области пройдет без парада, шествия "Бессмертного полка и других массовых мероприятий, однако ветераны не останутся без внимания, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, - с торжественным шествием парадных расчетов, Парадом поколений, с портретами наших Героев в колонне "Бессмертного полка". Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания", - говорится в сообщении. Глава региона пояснил, что главное при проведении праздничных мероприятий - обеспечить безопасность наших граждан. В сегодняшней ситуации основными мероприятиями, посвященными 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, станут традиционные поздравления ветеранов во дворах в рамках всероссийских акций "Фронтовая бригада", церемонии возложения венков и цветов к памятникам воинской славы и воинским захоронениям, открытие областной "Вахты памяти". Состоится торжественный митинг "Нам жить и помнить!". Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет сразу в нескольких форматах. Фотографии с портретами героев можно будет разместить на автомобиле, одежде, окнах домов, загрузить на специализированный сайт, в социальные сети. "Пример поколения ветеранов, поколения Победителей, очень важен для нас, ныне живущих. Потому что он дает нам веру и уверенность в великую, могучую, процветающую, непобедимую и единую Россию! Несмотря ни на что, День Победы был, остается и будет главным праздником для всех жителей нашей Родины!", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20230503/bpla-1869413156.html

https://ria.ru/20230501/bespilotnik-1869005147.html

брянская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, брянская область, александр богомаз, день победы