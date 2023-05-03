https://ria.ru/20230503/memorial-1869468984.html

Мемориальную доску командиру группы центра "Витязь" открыли в Балашихе

Мемориальную доску командиру группы центра "Витязь" открыли в Балашихе - РИА Новости, 03.05.2023

Мемориальную доску командиру группы центра "Витязь" открыли в Балашихе

Мемориальную доску в память о командире группы специального назначения "РТ" 604 центра специального назначения "Витязь", капитане Александре Кириллове открыли в РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T17:29

2023-05-03T17:29

2023-05-03T17:29

балашиха

россия

сво

спецоперация

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Мемориальную доску в память о командире группы специального назначения "РТ" 604 центра специального назначения "Витязь", капитане Александре Кириллове открыли в микрорайоне Никольско-Архангельский в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Доска была установлена на доме №7, где Кириллов прожил последние годы своей жизни. Он родился в Тамбове в 1991 году. После окончания военного университета продолжил службу в центре спецназначения "Витязь" в составе группы радиотехнической связи. Девять лет прослужил в войсках национальной гвардии, где прошел путь от офицера до капитана. С февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции (СВО). Выполняя воинский долг, Кириллов попал под артобстрел, получил тяжелое ранение, сам себе оказал медпомощь и продолжал управлять личным составом. После его доставили в госпиталь, где скончался 20 марта, не оправившись от ранения. Он выразил соболезнования родным Кириллова и отметил патриотическую работу военнослужащих войск национальной гвардии и дивизии имении Ф. Э. Дзержинского.По данным пресс-службы, за мужество и героизм, проявленные при участии в СВО, Александр Кириллов посмертно награжден орденом Мужества. У него в Балашихе остались жена и маленький сын. Похоронен Кириллов на Братском кладбище.

https://ria.ru/20230426/balashikha-1867903375.html

https://ria.ru/20230428/geroy-1868534590.html

балашиха

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Алёна Пава

балашиха, россия, сво, спецоперация, сергей юров