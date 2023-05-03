https://ria.ru/20230503/memorial-1869468984.html
Мемориальную доску командиру группы центра "Витязь" открыли в Балашихе
Мемориальную доску командиру группы центра "Витязь" открыли в Балашихе - РИА Новости, 03.05.2023
Мемориальную доску командиру группы центра "Витязь" открыли в Балашихе
Мемориальную доску в память о командире группы специального назначения "РТ" 604 центра специального назначения "Витязь", капитане Александре Кириллове открыли в РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:29
2023-05-03T17:29
2023-05-03T17:29
балашиха
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сво
спецоперация
сергей юров
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Мемориальную доску в память о командире группы специального назначения "РТ" 604 центра специального назначения "Витязь", капитане Александре Кириллове открыли в микрорайоне Никольско-Архангельский в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Доска была установлена на доме №7, где Кириллов прожил последние годы своей жизни. Он родился в Тамбове в 1991 году. После окончания военного университета продолжил службу в центре спецназначения "Витязь" в составе группы радиотехнической связи. Девять лет прослужил в войсках национальной гвардии, где прошел путь от офицера до капитана. С февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции (СВО). Выполняя воинский долг, Кириллов попал под артобстрел, получил тяжелое ранение, сам себе оказал медпомощь и продолжал управлять личным составом. После его доставили в госпиталь, где скончался 20 марта, не оправившись от ранения. Он выразил соболезнования родным Кириллова и отметил патриотическую работу военнослужащих войск национальной гвардии и дивизии имении Ф. Э. Дзержинского.По данным пресс-службы, за мужество и героизм, проявленные при участии в СВО, Александр Кириллов посмертно награжден орденом Мужества. У него в Балашихе остались жена и маленький сын. Похоронен Кириллов на Братском кладбище.
https://ria.ru/20230426/balashikha-1867903375.html
https://ria.ru/20230428/geroy-1868534590.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балашиха, россия, сво, спецоперация, сергей юров
Балашиха, Россия, СВО, Спецоперация, Сергей Юров
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Мемориальную доску в память о командире группы специального назначения "РТ" 604 центра специального назначения "Витязь", капитане Александре Кириллове открыли в микрорайоне Никольско-Архангельский в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Доска была установлена на доме №7, где Кириллов прожил последние годы своей жизни. Он родился в Тамбове
в 1991 году. После окончания военного университета продолжил службу в центре спецназначения "Витязь" в составе группы радиотехнической связи. Девять лет прослужил в войсках национальной гвардии, где прошел путь от офицера до капитана.
В Балашихе создали штаб комитета семей и воинов Отечества
С февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции (СВО). Выполняя воинский долг, Кириллов попал под артобстрел, получил тяжелое ранение, сам себе оказал медпомощь и продолжал управлять личным составом. После его доставили в госпиталь, где скончался 20 марта, не оправившись от ранения.
«
"К сожалению, уходят лучшие, молодые, жизнерадостные, талантливые ребята. Но уходят не зря. Они защищают нашу свободу, безопасность и мирное небо над головой. Подвиги ребят, которые ценой своей жизни сегодня отстаивают нашу страну и наших горожан, навсегда будут вписаны в историю России и Балашихи. А наша задача хранить и передавать память подрастающему поколению", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Балашиха Сергея Юрова.
Он выразил соболезнования родным Кириллова и отметил патриотическую работу военнослужащих войск национальной гвардии и дивизии имении Ф. Э. Дзержинского.
«
"Мы должны помнить наших Героев, чтить их память и преклонять перед ними голову. Мужество и героизм Александра навсегда останутся в наших сердцах. Прошу помнить, что этот молодой и улыбчивый парень погиб ради других во имя спокойствия и мира на нашей земле. Будьте достойны памяти Героя", - сказал первый замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ, генерал-полковник Виктор Стригунов.
По данным пресс-службы, за мужество и героизм, проявленные при участии в СВО, Александр Кириллов посмертно награжден орденом Мужества. У него в Балашихе остались жена и маленький сын. Похоронен Кириллов на Братском кладбище.
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