https://ria.ru/20230503/london-1869301289.html

В Лондоне задержали мужчину, бросившего патроны у Букингемского дворца

В Лондоне задержали мужчину, бросившего патроны у Букингемского дворца - РИА Новости, 03.05.2023

В Лондоне задержали мужчину, бросившего патроны у Букингемского дворца

Лондонская полиция задержала мужчину возле Букингемского дворца - предположительно, он бросил на его территорию патроны для дробовика, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T01:50

2023-05-03T01:50

2023-05-03T01:54

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лондонская полиция задержала мужчину возле Букингемского дворца - предположительно, он бросил на его территорию патроны для дробовика, сообщает телеканал Sky News. "Офицеры немедленно предприняли действия по задержанию этого человека, и он был взят под стражу полицией", - приводит телеканал слова суперинтенданта лондонской полиции Джозефа Макдональда. По сообщению Sky News, в полиции уточнили, что сообщений о пострадавших или выстрелах не поступало.

https://ria.ru/20230502/zaderzhanie-1869291620.html

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