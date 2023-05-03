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В Лондоне задержали мужчину, бросившего патроны у Букингемского дворца - РИА Новости, 03.05.2023
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01:50 03.05.2023 (обновлено: 01:54 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/london-1869301289.html
В Лондоне задержали мужчину, бросившего патроны у Букингемского дворца
В Лондоне задержали мужчину, бросившего патроны у Букингемского дворца - РИА Новости, 03.05.2023
В Лондоне задержали мужчину, бросившего патроны у Букингемского дворца
Лондонская полиция задержала мужчину возле Букингемского дворца - предположительно, он бросил на его территорию патроны для дробовика, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T01:50
2023-05-03T01:54
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лондонская полиция задержала мужчину возле Букингемского дворца - предположительно, он бросил на его территорию патроны для дробовика, сообщает телеканал Sky News. "Офицеры немедленно предприняли действия по задержанию этого человека, и он был взят под стражу полицией", - приводит телеканал слова суперинтенданта лондонской полиции Джозефа Макдональда. По сообщению Sky News, в полиции уточнили, что сообщений о пострадавших или выстрелах не поступало.
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в мире
В мире
В Лондоне задержали мужчину, бросившего патроны у Букингемского дворца

SN: в Лондоне задержали мужчину, бросившего у Букингемского дворца патроны для дробовика

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБукингемский дворец в Лондоне
Букингемский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Букингемский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лондонская полиция задержала мужчину возле Букингемского дворца - предположительно, он бросил на его территорию патроны для дробовика, сообщает телеканал Sky News.
"Офицеры немедленно предприняли действия по задержанию этого человека, и он был взят под стражу полицией", - приводит телеканал слова суперинтенданта лондонской полиции Джозефа Макдональда.
Сотрудники ФБР и полиции в США - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе
Вчера, 23:15
По сообщению Sky News, в полиции уточнили, что сообщений о пострадавших или выстрелах не поступало.
 
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