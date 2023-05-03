https://ria.ru/20230503/legalizatsiya-1869390927.html

Власти задумались о дополнительных стимулах для легализации бизнеса в СКФО

Власти задумались о дополнительных стимулах для легализации бизнеса в СКФО - РИА Новости, 03.05.2023

Власти задумались о дополнительных стимулах для легализации бизнеса в СКФО

Минэкономразвития и Минфин задумались о дополнительных стимулах, включая налоговые, для легализации на Северном Кавказе бизнеса в отраслях с высокой теневой... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:07

2023-05-03T13:07

2023-05-03T13:59

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая - РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин задумались о дополнительных стимулах, включая налоговые, для легализации на Северном Кавказе бизнеса в отраслях с высокой теневой долей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина по вопросам социально-экономического развития СКФО.Он отметил, что в Северо-Кавказском округе сохраняются высокие по сравнению с общероссийским уровнем безработица и теневой сектор."Мы продвинулись в контрольно-надзорной деятельности, но действенных стимулов для выхода бизнеса и работников из тени не хватает", - сказал Решетников."У нас есть все-таки идея - дополнительно с Минфином подумать над мероприятиями, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и высокой занятостью. В том числе, может быть, посмотреть практику налоговых режимов, которые у нас в других регионах эффективно работают, что-то отчасти сюда перенести", - заявил министр."Просим такое поручение и дополнительно готовы предложения представить", - подытожил он, обращаясь к главе правительства.Ранее на совещании Мишустин говорил, что в СКФО серьезно уменьшилась безработица и составляет примерно 10%. Но в среднем по России, по последним данным Росстата, показатель находится на уровне 3,5%.

https://ria.ru/20230503/fns-1869388840.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), россия