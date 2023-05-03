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Власти задумались о дополнительных стимулах для легализации бизнеса в СКФО - РИА Новости, 03.05.2023
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13:07 03.05.2023 (обновлено: 13:59 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/legalizatsiya-1869390927.html
Власти задумались о дополнительных стимулах для легализации бизнеса в СКФО
Власти задумались о дополнительных стимулах для легализации бизнеса в СКФО - РИА Новости, 03.05.2023
Власти задумались о дополнительных стимулах для легализации бизнеса в СКФО
Минэкономразвития и Минфин задумались о дополнительных стимулах, включая налоговые, для легализации на Северном Кавказе бизнеса в отраслях с высокой теневой... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:07
2023-05-03T13:59
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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россия
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая - РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин задумались о дополнительных стимулах, включая налоговые, для легализации на Северном Кавказе бизнеса в отраслях с высокой теневой долей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина по вопросам социально-экономического развития СКФО.Он отметил, что в Северо-Кавказском округе сохраняются высокие по сравнению с общероссийским уровнем безработица и теневой сектор."Мы продвинулись в контрольно-надзорной деятельности, но действенных стимулов для выхода бизнеса и работников из тени не хватает", - сказал Решетников."У нас есть все-таки идея - дополнительно с Минфином подумать над мероприятиями, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и высокой занятостью. В том числе, может быть, посмотреть практику налоговых режимов, которые у нас в других регионах эффективно работают, что-то отчасти сюда перенести", - заявил министр."Просим такое поручение и дополнительно готовы предложения представить", - подытожил он, обращаясь к главе правительства.Ранее на совещании Мишустин говорил, что в СКФО серьезно уменьшилась безработица и составляет примерно 10%. Но в среднем по России, по последним данным Росстата, показатель находится на уровне 3,5%.
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
Власти задумались о дополнительных стимулах для легализации бизнеса в СКФО

Минэкономразвития и Минфин задумались о допстимулах для легализации бизнеса в СКФО

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая - РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин задумались о дополнительных стимулах, включая налоговые, для легализации на Северном Кавказе бизнеса в отраслях с высокой теневой долей, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина по вопросам социально-экономического развития СКФО.
Он отметил, что в Северо-Кавказском округе сохраняются высокие по сравнению с общероссийским уровнем безработица и теневой сектор.
"Мы продвинулись в контрольно-надзорной деятельности, но действенных стимулов для выхода бизнеса и работников из тени не хватает", - сказал Решетников.
"У нас есть все-таки идея - дополнительно с Минфином подумать над мероприятиями, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и высокой занятостью. В том числе, может быть, посмотреть практику налоговых режимов, которые у нас в других регионах эффективно работают, что-то отчасти сюда перенести", - заявил министр.
"Просим такое поручение и дополнительно готовы предложения представить", - подытожил он, обращаясь к главе правительства.
Ранее на совещании Мишустин говорил, что в СКФО серьезно уменьшилась безработица и составляет примерно 10%. Но в среднем по России, по последним данным Росстата, показатель находится на уровне 3,5%.
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