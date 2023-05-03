https://ria.ru/20230503/kuzbass-1869310232.html

В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества"

В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 03.05.2023

В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества"

В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества", сообщается в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T06:47

2023-05-03T06:47

2023-05-03T06:47

кемерово

россия

сергей цивилев

владимир путин

новосибирск

общество

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КЕМЕРОВО, 3 мая - РИА Новости. В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества", сообщается в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что современное здание с помещением площадью около 400 квадратных метров полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. По указу президента России Владимира Путина региональные отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" начнут работу 1 июня. С ветеранами СВО и семьями погибших бойцов будут работать юристы, психолог, представители службы занятости, социального МФЦ, медико-социальной экспертизы. Первая группа социальных работников - 65 человек - в мае пройдет обучение в Новосибирске.

https://ria.ru/20230427/kuzbass-1868176623.html

кемерово

россия

новосибирск

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кемерово, россия, сергей цивилев, владимир путин, новосибирск, общество