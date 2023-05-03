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В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 03.05.2023
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06:47 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/kuzbass-1869310232.html
В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества"
В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 03.05.2023
В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества"
В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества", сообщается в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:47
2023-05-03T06:47
кемерово
россия
сергей цивилев
владимир путин
новосибирск
общество
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КЕМЕРОВО, 3 мая - РИА Новости. В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества", сообщается в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что современное здание с помещением площадью около 400 квадратных метров полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. По указу президента России Владимира Путина региональные отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" начнут работу 1 июня. С ветеранами СВО и семьями погибших бойцов будут работать юристы, психолог, представители службы занятости, социального МФЦ, медико-социальной экспертизы. Первая группа социальных работников - 65 человек - в мае пройдет обучение в Новосибирске.
https://ria.ru/20230427/kuzbass-1868176623.html
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кемерово, россия, сергей цивилев, владимир путин, новосибирск, общество
Кемерово, Россия, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Новосибирск, Общество
В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества"

Губернатор Цивилев: в Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 3 мая - РИА Новости. В Кузбассе откроют региональное отделение Фонда "Защитники Отечества", сообщается в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилева.
«
"Подготовка помещения регионального отделения фонда подходит к завершающей стадии: устанавливается информационная навигация, завозится оргтехника и мебель. По решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева отделение Фонда "Защитники Отечества" будет расположено в Кемерове, в Квартале Юстиции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что современное здание с помещением площадью около 400 квадратных метров полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По указу президента России Владимира Путина региональные отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" начнут работу 1 июня. С ветеранами СВО и семьями погибших бойцов будут работать юристы, психолог, представители службы занятости, социального МФЦ, медико-социальной экспертизы. Первая группа социальных работников - 65 человек - в мае пройдет обучение в Новосибирске.
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