https://ria.ru/20230503/kreml-1869450855.html
В ГД назвали слова Киева о непричастности к атаке на Кремль жалким лепетом
В ГД назвали слова Киева о непричастности к атаке на Кремль жалким лепетом - РИА Новости, 03.05.2023
В ГД назвали слова Киева о непричастности к атаке на Кремль жалким лепетом
В жалкий лепет из офиса Зеленского о непричастности к атакам дронов на Кремль верится с трудом, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:39
2023-05-03T16:39
2023-05-03T16:53
специальная военная операция на украине
госдума рф
безопасность
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В жалкий лепет из офиса Зеленского о непричастности к атакам дронов на Кремль верится с трудом, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Из офиса Зеленского, гастролирующего с финским турне, слышится жалкий лепет оправдания и заявления о непричастности к атакам дронов на Кремль. Верится с большим трудом, все указывает на украинский след", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, нет смысла говорить в очередной раз про переход "красных линий" киевским режимом."Целью спланированной террористической акции и покушения на президента России, очевидно, было посеять панику среди россиян накануне Дня Победы. Поэтому ответ должен быть жестким, максимально жестким… Правда - за нами! Зеленского и его нацистскую шайку ждёт военный трибунал и суровый суд истории!" - подчеркнул он. Также он отметил, что меры безопасности необходимо усилить на всех флангах.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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госдума рф, безопасность, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Безопасность, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ГД назвали слова Киева о непричастности к атаке на Кремль жалким лепетом
Слуцкий заявил, что не верит в жалкий лепет из Киева о непричастности к атаке на Кремль