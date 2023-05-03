https://ria.ru/20230503/kreml-1869450855.html

В ГД назвали слова Киева о непричастности к атаке на Кремль жалким лепетом

В ГД назвали слова Киева о непричастности к атаке на Кремль жалким лепетом - РИА Новости, 03.05.2023

В ГД назвали слова Киева о непричастности к атаке на Кремль жалким лепетом

В жалкий лепет из офиса Зеленского о непричастности к атакам дронов на Кремль верится с трудом, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:39

2023-05-03T16:39

2023-05-03T16:53

специальная военная операция на украине

госдума рф

безопасность

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В жалкий лепет из офиса Зеленского о непричастности к атакам дронов на Кремль верится с трудом, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Из офиса Зеленского, гастролирующего с финским турне, слышится жалкий лепет оправдания и заявления о непричастности к атакам дронов на Кремль. Верится с большим трудом, все указывает на украинский след", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, нет смысла говорить в очередной раз про переход "красных линий" киевским режимом."Целью спланированной террористической акции и покушения на президента России, очевидно, было посеять панику среди россиян накануне Дня Победы. Поэтому ответ должен быть жестким, максимально жестким… Правда - за нами! Зеленского и его нацистскую шайку ждёт военный трибунал и суровый суд истории!" - подчеркнул он. Также он отметил, что меры безопасности необходимо усилить на всех флангах.

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869441171.html

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Кирилл Волков

госдума рф, безопасность, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, украина, ситуация в днр и лнр