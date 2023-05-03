Байден проспит коронацию Карла III, считает Трамп
Трамп считает, что Байден не поедет на коронацию Карла III, потому что предпочтет спать
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не поедет на коронацию нового короля Великобритании Карла III, потому что предпочтет спать.
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"Я думаю, он физически не сможет это сделать, это тяжело ему физически... Он должен быть здесь (интервью записывалось в Великобритании - ред.), как представитель нашей страны... Это очень неуважительно... Думаю, иметь кого-то в качестве президента США, кто будет спать вместо визита на коронацию, это очень плохое дело", - сказал Трамп в интервью телеканалу GBNews.
Трамп подчеркнул, что поехал бы на коронацию, если бы занимал пост президента.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.