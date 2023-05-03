https://ria.ru/20230503/koronatsiya-1869518921.html

Байден проспит коронацию Карла III, считает Трамп

Байден проспит коронацию Карла III, считает Трамп - РИА Новости, 03.05.2023

Байден проспит коронацию Карла III, считает Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не поедет на коронацию нового короля Великобритании Карла III, потому что предпочтет... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T21:34

2023-05-03T21:34

2023-05-03T21:34

в мире

великобритания

сша

шотландия

дональд трамп

карл iii

джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не поедет на коронацию нового короля Великобритании Карла III, потому что предпочтет спать. Трамп подчеркнул, что поехал бы на коронацию, если бы занимал пост президента. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.

https://ria.ru/20210920/opyat-1750984696.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, сша, шотландия, дональд трамп, карл iii, джо байден