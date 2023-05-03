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Байден проспит коронацию Карла III, считает Трамп - РИА Новости, 03.05.2023
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21:34 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/koronatsiya-1869518921.html
Байден проспит коронацию Карла III, считает Трамп
Байден проспит коронацию Карла III, считает Трамп - РИА Новости, 03.05.2023
Байден проспит коронацию Карла III, считает Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не поедет на коронацию нового короля Великобритании Карла III, потому что предпочтет... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T21:34
2023-05-03T21:34
в мире
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сша
шотландия
дональд трамп
карл iii
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не поедет на коронацию нового короля Великобритании Карла III, потому что предпочтет спать. Трамп подчеркнул, что поехал бы на коронацию, если бы занимал пост президента. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.
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в мире, великобритания, сша, шотландия, дональд трамп, карл iii, джо байден
В мире, Великобритания, США, Шотландия, Дональд Трамп, Карл III, Джо Байден
Байден проспит коронацию Карла III, считает Трамп

Трамп считает, что Байден не поедет на коронацию Карла III, потому что предпочтет спать

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не поедет на коронацию нового короля Великобритании Карла III, потому что предпочтет спать.
«
"Я думаю, он физически не сможет это сделать, это тяжело ему физически... Он должен быть здесь (интервью записывалось в Великобритании - ред.), как представитель нашей страны... Это очень неуважительно... Думаю, иметь кого-то в качестве президента США, кто будет спать вместо визита на коронацию, это очень плохое дело", - сказал Трамп в интервью телеканалу GBNews.
Трамп подчеркнул, что поехал бы на коронацию, если бы занимал пост президента.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.
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