https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869442668.html
В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США
В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США - РИА Новости, 03.05.2023
В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США
Американские инструктора будут руководить контрнаступлением украинских войск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:13
2023-05-03T16:13
2023-05-03T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
ян гагин
денис пушилин
россия
украина
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американские инструктора будут руководить контрнаступлением украинских войск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается заявлений (госсекретаря) Блинкена о том, что США не знают, когда будут наступать украинцы, и они им об этом не сообщают, - это полный бред, потому что Украина не имеет своей субъектности, и ни один командир вооруженных сил Украины не имеет своей субъектности. То же самое можно сказать о самом Зеленском. Я уверен, что как раз руководить этим наступлением будут американские инструктора и офицеры", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Он считает, что одним из возможных направлений для такого контрнаступления может стать Артемовск. "Там сейчас рядом с городом сосредоточены достаточно большие силы противника", - отметил советник Дениса Пушилина. Ранее в среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта".
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США
Советник Пушилина Гагин заявил, что руководить украинским контрнаступлением будут США