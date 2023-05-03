Рейтинг@Mail.ru
В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869442668.html
В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США
В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США - РИА Новости, 03.05.2023
В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США
Американские инструктора будут руководить контрнаступлением украинских войск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T16:13
2023-05-03T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
ян гагин
денис пушилин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865681209_0:414:2742:1956_1920x0_80_0_0_603fa8b282cecdf6bb507bbf2b4f0ff8.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американские инструктора будут руководить контрнаступлением украинских войск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается заявлений (госсекретаря) Блинкена о том, что США не знают, когда будут наступать украинцы, и они им об этом не сообщают, - это полный бред, потому что Украина не имеет своей субъектности, и ни один командир вооруженных сил Украины не имеет своей субъектности. То же самое можно сказать о самом Зеленском. Я уверен, что как раз руководить этим наступлением будут американские инструктора и офицеры", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Он считает, что одним из возможных направлений для такого контрнаступления может стать Артемовск. "Там сейчас рядом с городом сосредоточены достаточно большие силы противника", - отметил советник Дениса Пушилина. Ранее в среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта".
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html
донецкая народная республика
донецк
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865681209_0:212:2448:2048_1920x0_80_0_0_4b3c27d63ed202e66b4ff89204808983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, донецк, ян гагин, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ян Гагин, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США

Советник Пушилина Гагин заявил, что руководить украинским контрнаступлением будут США

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американские инструктора будут руководить контрнаступлением украинских войск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Что касается заявлений (госсекретаря) Блинкена о том, что США не знают, когда будут наступать украинцы, и они им об этом не сообщают, - это полный бред, потому что Украина не имеет своей субъектности, и ни один командир вооруженных сил Украины не имеет своей субъектности. То же самое можно сказать о самом Зеленском. Я уверен, что как раз руководить этим наступлением будут американские инструктора и офицеры", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Он считает, что одним из возможных направлений для такого контрнаступления может стать Артемовск. "Там сейчас рядом с городом сосредоточены достаточно большие силы противника", - отметил советник Дениса Пушилина.
Ранее в среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта".
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
"Будет два этапа". Что разведчики говорят о контрнаступлении ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецкЯн ГагинДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала