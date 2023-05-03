https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869442668.html

В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США

В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США - РИА Новости, 03.05.2023

В Донецке считают, что руководить украинским контрнаступлением будут США

Американские инструктора будут руководить контрнаступлением украинских войск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T16:13

2023-05-03T16:13

2023-05-03T16:13

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

ян гагин

денис пушилин

россия

украина

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американские инструктора будут руководить контрнаступлением украинских войск, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается заявлений (госсекретаря) Блинкена о том, что США не знают, когда будут наступать украинцы, и они им об этом не сообщают, - это полный бред, потому что Украина не имеет своей субъектности, и ни один командир вооруженных сил Украины не имеет своей субъектности. То же самое можно сказать о самом Зеленском. Я уверен, что как раз руководить этим наступлением будут американские инструктора и офицеры", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Он считает, что одним из возможных направлений для такого контрнаступления может стать Артемовск. "Там сейчас рядом с городом сосредоточены достаточно большие силы противника", - отметил советник Дениса Пушилина. Ранее в среду основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наступление украинской армии, по всей видимости, уже началось, указав на "высочайшую активность вражеской авиации" и "его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта".

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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