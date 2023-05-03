https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869320598.html

ВСУ готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 03.05.2023

ВСУ готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, при этом в регионе выстроено несколько линий глубоко эшелонированной обороны, призванной... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T09:14

2023-05-03T09:14

2023-05-03T09:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, при этом в регионе выстроено несколько линий глубоко эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики Зеленского фактически готовятся к наступлению в Запорожской области. Необходимое количество военных и техники уже переброшено", - сказал Рогов. При этом, по его словам, в регионе выстроено несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны украинских войск. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов