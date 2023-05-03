https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869320598.html
ВСУ готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 03.05.2023
ВСУ готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, при этом в регионе выстроено несколько линий глубоко эшелонированной обороны, призванной... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T09:14
2023-05-03T09:14
2023-05-03T09:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, при этом в регионе выстроено несколько линий глубоко эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики Зеленского фактически готовятся к наступлению в Запорожской области. Необходимое количество военных и техники уже переброшено", - сказал Рогов. При этом, по его словам, в регионе выстроено несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны украинских войск. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230503/kontrnastuplenie-1869182656.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов
ВСУ готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ уже перебросили военных и технику для контрнаступления в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Украинские войска готовятся к контрнаступлению в Запорожской области, при этом в регионе выстроено несколько линий глубоко эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики Зеленского фактически готовятся к наступлению в Запорожской области. Необходимое количество военных и техники уже переброшено", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, в регионе выстроено несколько линий глубокой эшелонированной обороны, призванной пресечь попытки агрессии со стороны украинских войск.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
"Будет два этапа". Что разведчики говорят о контрнаступлении ВСУ