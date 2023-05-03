https://ria.ru/20230503/konflikt-1869309504.html

В Европе разгорается конфликт из-за нехватки ключевого ресурса

В Европе разгорается конфликт из-за нехватки ключевого ресурса - РИА Новости, 03.05.2023

В Европе разгорается конфликт из-за нехватки ключевого ресурса

Европе грозит засуха и связанная с ней стремительно возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам, пишет европейское издание Politico. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T06:22

2023-05-03T06:22

2023-05-03T10:59

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Европе грозит засуха и связанная с ней стремительно возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам, пишет европейское издание Politico."Ключевой резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. А уровень самой большой реки Италии такой же низкий, как и в июне прошлого года <…>. Тем временем управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте", — пишет издание.В материале приводится исследование "TU Graz" с использованием спутниковых данных, которые подтверждают, что Европа страдает от сильной засухи еще с 2018 года."Повышение температуры затрудняет восстановление после этого дефицита, в результате чего континент застревает в опасном цикле, когда доступ к воде становится все более ненадежным", — говорится в статье.По мнению опрошенных экспертов, для того чтобы вырваться из "порочного круга", когда каждый год начинается с серьезного дефицита подземных вод, Европе потребуется почти десятилетие с большим количеством осадков. Однако, согласно прогнозу метеорологической службы Германии (Deutscher Wetterdienst), количество осадков в Европе в течение большей части десятилетия будет уменьшаться, а не увеличиваться.Издание отмечает, что возрастающий дефицит водных ресурсов закономерно может привести и уже приводит к политическим проблемам и конфликтам.Летом прошлого года Европа пережила несколько волн аномальной жары, что привело к обмелению рек, в том числе таких крупных, как Рейн, Дунай и Темза, а также к лесным пожарам в Португалии, Словении, Чехии, Албании, Испании и Франции. Существенно пострадало сельское хозяйство, во многих странах фермеры заявили о значительных потерях урожая.

https://ria.ru/20230404/kanada-1862844276.html

https://ria.ru/20220926/skfu-1818914860.html

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в мире, европа, франция, италия