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В Европе разгорается конфликт из-за нехватки ключевого ресурса - РИА Новости, 03.05.2023
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06:22 03.05.2023 (обновлено: 10:59 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/konflikt-1869309504.html
В Европе разгорается конфликт из-за нехватки ключевого ресурса
В Европе разгорается конфликт из-за нехватки ключевого ресурса - РИА Новости, 03.05.2023
В Европе разгорается конфликт из-за нехватки ключевого ресурса
Европе грозит засуха и связанная с ней стремительно возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам, пишет европейское издание Politico. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T06:22
2023-05-03T10:59
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Европе грозит засуха и связанная с ней стремительно возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам, пишет европейское издание Politico."Ключевой резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. А уровень самой большой реки Италии такой же низкий, как и в июне прошлого года &lt;…&gt;. Тем временем управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте", — пишет издание.В материале приводится исследование "TU Graz" с использованием спутниковых данных, которые подтверждают, что Европа страдает от сильной засухи еще с 2018 года."Повышение температуры затрудняет восстановление после этого дефицита, в результате чего континент застревает в опасном цикле, когда доступ к воде становится все более ненадежным", — говорится в статье.По мнению опрошенных экспертов, для того чтобы вырваться из "порочного круга", когда каждый год начинается с серьезного дефицита подземных вод, Европе потребуется почти десятилетие с большим количеством осадков. Однако, согласно прогнозу метеорологической службы Германии (Deutscher Wetterdienst), количество осадков в Европе в течение большей части десятилетия будет уменьшаться, а не увеличиваться.Издание отмечает, что возрастающий дефицит водных ресурсов закономерно может привести и уже приводит к политическим проблемам и конфликтам.Летом прошлого года Европа пережила несколько волн аномальной жары, что привело к обмелению рек, в том числе таких крупных, как Рейн, Дунай и Темза, а также к лесным пожарам в Португалии, Словении, Чехии, Албании, Испании и Франции. Существенно пострадало сельское хозяйство, во многих странах фермеры заявили о значительных потерях урожая.
https://ria.ru/20230404/kanada-1862844276.html
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в мире, европа, франция, италия
В мире, Европа, Франция, Италия
В Европе разгорается конфликт из-за нехватки ключевого ресурса

Politico: Европу ожидают засуха и конфликты из-за доступа к водным ресурсам

© AFP 2023 / dpa/Karl-Josef HildenbrandПоле в Рюссельсхайме во время засухи в Германии
Поле в Рюссельсхайме во время засухи в Германии - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Поле в Рюссельсхайме во время засухи в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Европе грозит засуха и связанная с ней стремительно возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам, пишет европейское издание Politico.
"Ключевой резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. А уровень самой большой реки Италии такой же низкий, как и в июне прошлого года <…>. Тем временем управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте", — пишет издание.
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В материале приводится исследование "TU Graz" с использованием спутниковых данных, которые подтверждают, что Европа страдает от сильной засухи еще с 2018 года.
"Повышение температуры затрудняет восстановление после этого дефицита, в результате чего континент застревает в опасном цикле, когда доступ к воде становится все более ненадежным", — говорится в статье.
© Фото : TU GrazСпутниковые данные о засухе в Европе
Спутниковые данные о засухе в Европе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : TU Graz
Спутниковые данные о засухе в Европе. Архивное фото
По мнению опрошенных экспертов, для того чтобы вырваться из "порочного круга", когда каждый год начинается с серьезного дефицита подземных вод, Европе потребуется почти десятилетие с большим количеством осадков. Однако, согласно прогнозу метеорологической службы Германии (Deutscher Wetterdienst), количество осадков в Европе в течение большей части десятилетия будет уменьшаться, а не увеличиваться.
Издание отмечает, что возрастающий дефицит водных ресурсов закономерно может привести и уже приводит к политическим проблемам и конфликтам.
«
"На юге Германии количество судебных споров по поводу воды за последние два десятилетия удвоилось. А во Франции напряженность между экологами и фермерами из-за строительства водохранилищ в прошлом месяце спровоцировала ожесточенные столкновения", — говорится в публикации.
Летом прошлого года Европа пережила несколько волн аномальной жары, что привело к обмелению рек, в том числе таких крупных, как Рейн, Дунай и Темза, а также к лесным пожарам в Португалии, Словении, Чехии, Албании, Испании и Франции. Существенно пострадало сельское хозяйство, во многих странах фермеры заявили о значительных потерях урожая.
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