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Специалисты модернизировали комплекс коллекторов "Скобелевский" в Москве - РИА Новости, 03.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:18 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/kollektory-1869348776.html
Специалисты модернизировали комплекс коллекторов "Скобелевский" в Москве
Специалисты модернизировали комплекс коллекторов "Скобелевский" в Москве - РИА Новости, 03.05.2023
Специалисты модернизировали комплекс коллекторов "Скобелевский" в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию комплекса коллекторов "Скобелевский" на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T11:18
2023-05-03T11:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию комплекса коллекторов "Скобелевский" на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков пояснил, что в городе уделяется особое внимание вопросам содержания подземных коллекторов, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность проходящих внутри коммуникаций. "Завершили работы по модернизации комплекса коллекторов "Скобелевский" в районе Южное Бутово, там полностью обновили системы мониторинга и контроля", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в рамках проекта проведены мероприятия по модернизации и дооснащению систем охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, оповещения и управления эвакуацией людей, контроля температуры и уровня воды. "В ходе работ заменили все контактные датчики, свыше 1,6 тысячи охранно-пожарных датчиков и дымовых/пожарных извещателей, более 28 километров силовых кабелей и слаботочных кабельных линий систем удаленного мониторинга и управления. Использовались материалы и оборудование отечественного производства", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году запланирован капремонт и работы по модернизации в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.
https://ria.ru/20230503/energosnabzhenie-1869323955.html
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Специалисты модернизировали комплекс коллекторов "Скобелевский" в Москве

© Фото : официальный сайт Мэра МосквыСпециалисты провели модернизацию комплекса коллекторов "Скобелевский" в Москве
Специалисты провели модернизацию комплекса коллекторов Скобелевский в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Специалисты провели модернизацию комплекса коллекторов "Скобелевский" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию комплекса коллекторов "Скобелевский" на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков пояснил, что в городе уделяется особое внимание вопросам содержания подземных коллекторов, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность проходящих внутри коммуникаций.
"Завершили работы по модернизации комплекса коллекторов "Скобелевский" в районе Южное Бутово, там полностью обновили системы мониторинга и контроля", - сказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что в рамках проекта проведены мероприятия по модернизации и дооснащению систем охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, оповещения и управления эвакуацией людей, контроля температуры и уровня воды.
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"В ходе работ заменили все контактные датчики, свыше 1,6 тысячи охранно-пожарных датчиков и дымовых/пожарных извещателей, более 28 километров силовых кабелей и слаботочных кабельных линий систем удаленного мониторинга и управления. Использовались материалы и оборудование отечественного производства", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году запланирован капремонт и работы по модернизации в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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