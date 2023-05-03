https://ria.ru/20230503/kollektory-1869348776.html

Специалисты модернизировали комплекс коллекторов "Скобелевский" в Москве

Специалисты модернизировали комплекс коллекторов "Скобелевский" в Москве - РИА Новости, 03.05.2023

Специалисты модернизировали комплекс коллекторов "Скобелевский" в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию комплекса коллекторов "Скобелевский" на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T11:18

2023-05-03T11:18

2023-05-03T11:18

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию комплекса коллекторов "Скобелевский" на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков пояснил, что в городе уделяется особое внимание вопросам содержания подземных коллекторов, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность проходящих внутри коммуникаций. "Завершили работы по модернизации комплекса коллекторов "Скобелевский" в районе Южное Бутово, там полностью обновили системы мониторинга и контроля", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в рамках проекта проведены мероприятия по модернизации и дооснащению систем охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, оповещения и управления эвакуацией людей, контроля температуры и уровня воды. "В ходе работ заменили все контактные датчики, свыше 1,6 тысячи охранно-пожарных датчиков и дымовых/пожарных извещателей, более 28 километров силовых кабелей и слаботочных кабельных линий систем удаленного мониторинга и управления. Использовались материалы и оборудование отечественного производства", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году запланирован капремонт и работы по модернизации в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.

https://ria.ru/20230503/energosnabzhenie-1869323955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков