https://ria.ru/20230503/kiev-1869405838.html
Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве
Сильное задымление фиксируется на складах в одном из районов Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:59
2023-05-03T13:59
2023-05-03T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Сильное задымление фиксируется на складах в одном из районов Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". "На киевской Оболони горят склады. Видео сильного задымления публикуют местные телеграм-каналы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Официальной информации от городских властей относительно задымления не поступало. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
https://ria.ru/20230502/zaporozhe-1869290682.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве
"Страна.ua" сообщила, что на складах в Киеве фиксируется сильное задымление