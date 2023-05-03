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Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве - РИА Новости, 03.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 03.05.2023 (обновлено: 14:11 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/kiev-1869405838.html
Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве - РИА Новости, 03.05.2023
Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве
Сильное задымление фиксируется на складах в одном из районов Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T13:59
2023-05-03T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Сильное задымление фиксируется на складах в одном из районов Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". "На киевской Оболони горят склады. Видео сильного задымления публикуют местные телеграм-каналы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Официальной информации от городских властей относительно задымления не поступало. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
https://ria.ru/20230502/zaporozhe-1869290682.html
киев
украина
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в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве

"Страна.ua" сообщила, что на складах в Киеве фиксируется сильное задымление

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Сильное задымление фиксируется на складах в одном из районов Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"На киевской Оболони горят склады. Видео сильного задымления публикуют местные телеграм-каналы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Официальной информации от городских властей относительно задымления не поступало. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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