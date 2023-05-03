https://ria.ru/20230503/kiev-1869405838.html

Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве - РИА Новости, 03.05.2023

Украинские СМИ сообщили о сильном задымлении на складах в Киеве

Сильное задымление фиксируется на складах в одном из районов Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T13:59

2023-05-03T13:59

2023-05-03T14:11

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Сильное задымление фиксируется на складах в одном из районов Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua". "На киевской Оболони горят склады. Видео сильного задымления публикуют местные телеграм-каналы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Официальной информации от городских властей относительно задымления не поступало. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

https://ria.ru/20230502/zaporozhe-1869290682.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр