https://ria.ru/20230503/khamas-1869300847.html
Израильская армия сообщила об ударах по инфраструктуре движения ХАМАС
Израильская армия сообщила об ударах по инфраструктуре движения ХАМАС - РИА Новости, 03.05.2023
Израильская армия сообщила об ударах по инфраструктуре движения ХАМАС
Армия Израиля сообщила об ударах по военной инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС, удары нанесены в ответ на пуски ракет из сектора Газа. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T01:29
2023-05-03T01:29
2023-05-03T01:29
израиль
хамас
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Армия Израиля сообщила об ударах по военной инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС, удары нанесены в ответ на пуски ракет из сектора Газа. Во вторник армия сообщала, что несколько десятков ракет были выпущены по югу страны из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала, что получили ранения минимум три человека. "Истребители... нанесли удары по военному блокпосту, складу оружия, месту производства оружия и учебному центру, принадлежащему террористической организации ХАМАС. В то же время были нанесены удары по двум объектам по производству оружия, принадлежащим штаб-квартире по производству оружия ХАМАС, по цементному заводу, используемому террористической организацией ХАМАС для поддержания своей инфраструктуры, по военному пункту, используемому военно-морским крылом ХАМАС, и по подземному туннелю террористов на юге сектора Газа.", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230407/khamas-1863630977.html
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израиль, хамас, в мире
Израильская армия сообщила об ударах по инфраструктуре движения ХАМАС
Израильская армия сообщила об ударах по военной инфраструктуре группировки ХАМАС
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Армия Израиля сообщила об ударах по военной инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС, удары нанесены в ответ на пуски ракет из сектора Газа.
Во вторник армия сообщала, что несколько десятков ракет были выпущены по югу страны из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала, что получили ранения минимум три человека.
ХАМАС заявил о работе ПВО против израильской авиации в секторе Газа
"Истребители... нанесли удары по военному блокпосту, складу оружия, месту производства оружия и учебному центру, принадлежащему террористической организации ХАМАС. В то же время были нанесены удары по двум объектам по производству оружия, принадлежащим штаб-квартире по производству оружия ХАМАС, по цементному заводу, используемому террористической организацией ХАМАС для поддержания своей инфраструктуры, по военному пункту, используемому военно-морским крылом ХАМАС, и по подземному туннелю террористов на юге сектора Газа.", - говорится в сообщении.