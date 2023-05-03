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Свыше 300 летних кафе в Подмосковье будут работать в майские праздники - РИА Новости, 03.05.2023
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Новости Подмосковья
 
20:02 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/kafe-1869506055.html
Свыше 300 летних кафе в Подмосковье будут работать в майские праздники
Свыше 300 летних кафе в Подмосковье будут работать в майские праздники - РИА Новости, 03.05.2023
Свыше 300 летних кафе в Подмосковье будут работать в майские праздники
В период майских праздников в Подмосковье будут работать свыше 300 летних кафе. Такой информацией поделились в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T20:02
2023-05-03T20:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В период майских праздников в Подмосковье будут работать свыше 300 летних кафе. Такой информацией поделились в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Об этом сообщил телеканал "360".Летом такие кафе привлекают внимание туристов. Посетители могут заказать там холодные напитки, блюда со свежими овощами, зеленью и фруктами. Также в жаркую погоду особой популярностью пользуются мороженое, десерты и холодный кофе.В регионе такие веранды оформляют с использованием древесины, живых цветов и природных изгородей. Некоторые владельцы совмещают природные материалы с металлическими конструкциями. В оформлении используют декоративный камень и стабилизированный мох. В холодные вечера посетителям предоставляют пледы, а также включают обогреватели.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Свыше 300 летних кафе в Подмосковье будут работать в майские праздники

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПосетители на летней веранде кафе
Посетители на летней веранде кафе - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В период майских праздников в Подмосковье будут работать свыше 300 летних кафе. Такой информацией поделились в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Об этом сообщил телеканал "360".
«
"В этом сезоне в Подмосковье планируется открыть более 800 летних кафе, не менее 300 из них на участках, которые находятся в муниципальной и неразграниченной госсобственности", – рассказал курирующий минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Летом такие кафе привлекают внимание туристов. Посетители могут заказать там холодные напитки, блюда со свежими овощами, зеленью и фруктами. Также в жаркую погоду особой популярностью пользуются мороженое, десерты и холодный кофе.
В регионе такие веранды оформляют с использованием древесины, живых цветов и природных изгородей. Некоторые владельцы совмещают природные материалы с металлическими конструкциями. В оформлении используют декоративный камень и стабилизированный мох. В холодные вечера посетителям предоставляют пледы, а также включают обогреватели.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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