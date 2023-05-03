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Свыше 300 летних кафе в Подмосковье будут работать в майские праздники

Свыше 300 летних кафе в Подмосковье будут работать в майские праздники - РИА Новости, 03.05.2023

Свыше 300 летних кафе в Подмосковье будут работать в майские праздники

В период майских праздников в Подмосковье будут работать свыше 300 летних кафе. Такой информацией поделились в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T20:02

2023-05-03T20:02

2023-05-03T20:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В период майских праздников в Подмосковье будут работать свыше 300 летних кафе. Такой информацией поделились в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Об этом сообщил телеканал "360".Летом такие кафе привлекают внимание туристов. Посетители могут заказать там холодные напитки, блюда со свежими овощами, зеленью и фруктами. Также в жаркую погоду особой популярностью пользуются мороженое, десерты и холодный кофе.В регионе такие веранды оформляют с использованием древесины, живых цветов и природных изгородей. Некоторые владельцы совмещают природные материалы с металлическими конструкциями. В оформлении используют декоративный камень и стабилизированный мох. В холодные вечера посетителям предоставляют пледы, а также включают обогреватели.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье), георгий филимонов