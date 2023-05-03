https://ria.ru/20230503/izrail-1869298103.html
В секторе Газа слышна работа израильской системы ПВО
В секторе Газа слышна работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 03.05.2023
В секторе Газа слышна работа израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО "Железный купол" слышна в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:36
2023-05-03T00:36
2023-05-03T00:41
в мире
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ГАЗА, 3 мая - РИА Новости. Работа израильской системы ПВО "Железный купол" слышна в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Поздно вечером во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что начала наносить удары по сектору Газа в ответ на серию ракетных обстрелов из анклава по южным районам Израиля. Как передает корреспондент РИА Новости, после пуска ракет из сектора Газа в направлении израильских поселений слышна работа "Железного купола". Сторонники палестинских военизированных движений обстреляли израильские поселения после гибели одного из командиров палестинского сопротивления "Аль-Джихад" - Хадера Аднана, который в заключении в израильской тюрьме объявил голодовку, продлившуюся 87 дней. Аднаны арестовывали 13 раз, в общей сложности в израильских тюрьмах он пробыл более восьми лет. За это время командир сопротивления объявлял голодовку шесть раз, протестуя против неправомерного ареста израильской полицией.
https://ria.ru/20230502/aviaudary-1869286045.html
https://ria.ru/20230502/izrail-1869050021.html
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в мире
В секторе Газа слышна работа израильской системы ПВО
В секторе Газа слышна работа израильской системы ПВО "Железный купол"
ГАЗА, 3 мая - РИА Новости. Работа израильской системы ПВО "Железный купол" слышна в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Поздно вечером во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что начала наносить удары по сектору Газа в ответ на серию ракетных обстрелов из анклава по южным районам Израиля.
ВВС Израиля нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Алеппо
Как передает корреспондент РИА Новости, после пуска ракет из сектора Газа в направлении израильских поселений слышна работа "Железного купола".
Сторонники палестинских военизированных движений обстреляли израильские поселения после гибели одного из командиров палестинского сопротивления "Аль-Джихад" - Хадера Аднана, который в заключении в израильской тюрьме объявил голодовку, продлившуюся 87 дней.
Аднаны арестовывали 13 раз, в общей сложности в израильских тюрьмах он пробыл более восьми лет. За это время командир сопротивления объявлял голодовку шесть раз, протестуя против неправомерного ареста израильской полицией.
По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа