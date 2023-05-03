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Темрезов: в КЧР до 2030 года реализуют инвестпроекты на 170 млрд рублей - РИА Новости, 03.05.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
14:09 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/investproekty-1869408433.html
Темрезов: в КЧР до 2030 года реализуют инвестпроекты на 170 млрд рублей
Темрезов: в КЧР до 2030 года реализуют инвестпроекты на 170 млрд рублей - РИА Новости, 03.05.2023
Темрезов: в КЧР до 2030 года реализуют инвестпроекты на 170 млрд рублей
Реализация инвестпроектов общей стоимостью 170 миллиардов рублей позволит до 2030 года создать в Карачаево-Черкесии более 12 тысяч новых рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:09
2023-05-03T14:09
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 3 мая - РИА Новости. Реализация инвестпроектов общей стоимостью 170 миллиардов рублей позволит до 2030 года создать в Карачаево-Черкесии более 12 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в социальных сетях.Темрезов представил на Кавказской инвестиционной выставке в "Минводы ЭКСПО" Модель экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, в которую входят инвестпроекты на 170 миллиардов рублей.В числе проектов кластерного типа - строительство четырех малых гидроэлектростанций. Две из них - Красногорские МГЭС - уже введены в эксплуатацию.Второй кластер - развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительных центров с проектами по закладке садов интенсивного типа общей площадью одна тысяча гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тысяч тонн."В инвестпакет КЧР также входят рекреационные кластеры "Архыз" и "Теберда-Домбай". Они реализуются в формате частно-государственного партнёрства с привлечением инвестиционных бюджетных кредитов, средств инвесторов и госпрограмм", - сообщил Темрезов.
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рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов

Темрезов: в КЧР до 2030 года реализуют инвестпроекты на 170 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕРКЕССК, 3 мая - РИА Новости. Реализация инвестпроектов общей стоимостью 170 миллиардов рублей позволит до 2030 года создать в Карачаево-Черкесии более 12 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в социальных сетях.
Темрезов представил на Кавказской инвестиционной выставке в "Минводы ЭКСПО" Модель экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, в которую входят инвестпроекты на 170 миллиардов рублей.
Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и глава КЧР Рашид Темрезов во время заключения соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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10 марта, 18:26
В числе проектов кластерного типа - строительство четырех малых гидроэлектростанций. Две из них - Красногорские МГЭС - уже введены в эксплуатацию.
Второй кластер - развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительных центров с проектами по закладке садов интенсивного типа общей площадью одна тысяча гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тысяч тонн.
"В инвестпакет КЧР также входят рекреационные кластеры "Архыз" и "Теберда-Домбай". Они реализуются в формате частно-государственного партнёрства с привлечением инвестиционных бюджетных кредитов, средств инвесторов и госпрограмм", - сообщил Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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