https://ria.ru/20230503/investproekty-1869408433.html

Темрезов: в КЧР до 2030 года реализуют инвестпроекты на 170 млрд рублей

Темрезов: в КЧР до 2030 года реализуют инвестпроекты на 170 млрд рублей - РИА Новости, 03.05.2023

Темрезов: в КЧР до 2030 года реализуют инвестпроекты на 170 млрд рублей

Реализация инвестпроектов общей стоимостью 170 миллиардов рублей позволит до 2030 года создать в Карачаево-Черкесии более 12 тысяч новых рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:09

2023-05-03T14:09

2023-05-03T14:09

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 3 мая - РИА Новости. Реализация инвестпроектов общей стоимостью 170 миллиардов рублей позволит до 2030 года создать в Карачаево-Черкесии более 12 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в социальных сетях.Темрезов представил на Кавказской инвестиционной выставке в "Минводы ЭКСПО" Модель экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, в которую входят инвестпроекты на 170 миллиардов рублей.В числе проектов кластерного типа - строительство четырех малых гидроэлектростанций. Две из них - Красногорские МГЭС - уже введены в эксплуатацию.Второй кластер - развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительных центров с проектами по закладке садов интенсивного типа общей площадью одна тысяча гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тысяч тонн."В инвестпакет КЧР также входят рекреационные кластеры "Архыз" и "Теберда-Домбай". Они реализуются в формате частно-государственного партнёрства с привлечением инвестиционных бюджетных кредитов, средств инвесторов и госпрограмм", - сообщил Темрезов.

https://ria.ru/20230310/dogovor-1857108555.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов