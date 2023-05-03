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Биография Аркадия Инина

Биография Аркадия Инина - РИА Новости, 03.05.2023

Биография Аркадия Инина

Советский и российский писатель, драматург, сценарист и публицист Аркадий Яковлевич Инин (настоящая фамилия Гуревич) родился 3 мая 1938 года в Харькове... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T02:03

2023-05-03T02:03

2023-05-03T02:03

справки

аркадий инин

харьков

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Советский и российский писатель, драматург, сценарист и публицист Аркадий Яковлевич Инин (настоящая фамилия Гуревич) родился 3 мая 1938 года в Харькове (Украина). В 1960 году окончил Харьковский политехнический институт по специальности "инженер-электромеханик". В 1970 году стал выпускником сценарного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Первый фильм по сценарию Аркадия Инина был поставлен в 1971 году – "Вперед, гвардейцы!". На сегодняшний день по его сценариям снято более 40 фильмов и сериалов: "Однажды 20 лет спустя" (1980), "Отцы и деды" (1982), "Одиноким предоставляется общежитие" (1983), "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989), "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), "Тонкая штучка" (1999), "Феномен" (2005), "Мины в фарватере" (2008), "Дедушка моей мечты" (2014), "Мама Люба" (2014), "Весна свела нас с ума" (2023) и другие. Аркадий Инин писал сценарии к фильмам Леонида Гайдая, Владимира Бортко и многих других режиссеров. Многие их них стали классикой советского кинематографа и получали призы на Международных кинофестивалях (МКФ) в Болгарии, Испании, Италии, Франции.Как актер Аркадий Инин снялся в таких фильмах как "Однажды 20 лет спустя" (1980), "У матросов нет вопросов" (1981), "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), "Личная жизнь королевы" (1993) и других.Работал на телевидении и радио. Автор более двухсот теле- и радиопередач (КВН, "Голубой огонек", "Кабачок 13 стульев", "С добрым утром!" и др.), газетных статей и журнальных фельетонов.Один из создателей программ "Вокруг смеха" и "От всей души!". С 1987 года преподает во ВГИКе. Является руководителем мастерской сценарно-киноведческого факультета. Профессор. Аркадий Инин – автор повестей и юмористических рассказов: "Вот и лето прошло…" (1990), "Телефон доверия. Избранное" (1998), "Все о ней" (2001), "Женщина от А до Я. Юмористическая энциклопедия" (2004), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "Маяковский. Два дня" (2011) и др.Он является автором пьес "Сергеев ищет Сергеева" (1975), "Отважный Ширак" (1977), "Новый Пигмалион" (1994). Член Комитета московских драматургов с 1971 года. С 1993 года – председатель Комитета московских драматургов.Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989).Лауреат премий "Золотой теленок" и "Золотой Остап".Награжден орденами Дружбы (1998), Почета (2008), Александра Невского (2019). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

харьков

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, аркадий инин, харьков