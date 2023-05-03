Рейтинг@Mail.ru
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий - РИА Новости, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
 
17:55 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/ingushetiya-1869477835.html
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий - РИА Новости, 03.05.2023
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки рассказал, что РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:55
2023-05-03T17:55
республика ингушетия
экономика
россия
махмуд-али калиматов
михаил мишустин
владимир путин
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803839055_0:187:2722:1718_1920x0_80_0_0_1ca472439d921e8c5b4f8be0605451e5.jpg
НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки рассказал, что большинство экономических показателей республики по итогам 2022 года оказалось лучше прогнозных ожиданий, сообщила пресс-служба главы региона. "Калиматов доложил премьер-министру об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год. По словам руководителя субъекта, результаты по большинству показателей экономики республики оказались лучше прогнозных ожиданий", - говорится в сообщении. В частности, по словам главы региона, благодаря поддержке правительства РФ за последние три года удалось обеспечить стабильность финансово-бюджетной системы и решить копившиеся годами проблемы. "На сегодняшний день объем долговых обязательств республики по мерам бюджетного принуждения сократился с 3,9 миллиарда до 31 миллиона рублей. Полностью закрыть вопрос планируется в мае текущего года", - отметил Калиматов. При этом значительно вырос уровень собственных доходов региона: если раньше их прирост не превышал 200-300 миллионов рублей в год, то в 2022 году рост составил 3 миллиарда рублей. Калиматов также сообщил, что индекс промышленного производства в регионе составил 110,8%, что вывело Ингушетию на первое место по СКФО и пятое место по России. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 25% и составил около 20 миллиардов рублей. "Принятые нами стимулирующие меры стали триггерными для экономики республики. На 12% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников в этой сфере выросла на 22%", - добавил глава региона. Он поблагодарил правительство РФ за помощь в реализации национальных проектов. "Ваша колоссальная поддержка в реализации нацпроектов, в рамках которых в республике за 4 года построено и реконструировано более 280 объектов, является самым большим стимулом для эффективной работы. Регион не справился бы со всеми этими задачами, если бы президент России Владимир Путин, правительство РФ не приняли бы в этом самое активное участие", - подчеркнул Калиматов.
https://ria.ru/20230503/proekty-1869414894.html
https://ria.ru/20230502/investvystavka-1869247232.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803839055_0:0:2420:1814_1920x0_80_0_0_6a78fd9b6c611d8de05c773825204fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, махмуд-али калиматов, михаил мишустин, владимир путин, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Экономика, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Республика Ингушетия
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий

Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше прогнозных ожиданий

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМемориальная арка Дружбы в Нальчике
Мемориальная арка Дружбы в Нальчике - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Мемориальная арка Дружбы в Нальчике. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки рассказал, что большинство экономических показателей республики по итогам 2022 года оказалось лучше прогнозных ожиданий, сообщила пресс-служба главы региона.
"Калиматов доложил премьер-министру об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год. По словам руководителя субъекта, результаты по большинству показателей экономики республики оказались лучше прогнозных ожиданий", - говорится в сообщении.
В частности, по словам главы региона, благодаря поддержке правительства РФ за последние три года удалось обеспечить стабильность финансово-бюджетной системы и решить копившиеся годами проблемы.
"На сегодняшний день объем долговых обязательств республики по мерам бюджетного принуждения сократился с 3,9 миллиарда до 31 миллиона рублей. Полностью закрыть вопрос планируется в мае текущего года", - отметил Калиматов.
Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии рассказал Мишустину о пяти прорывных проектах региона
Вчера, 14:32
При этом значительно вырос уровень собственных доходов региона: если раньше их прирост не превышал 200-300 миллионов рублей в год, то в 2022 году рост составил 3 миллиарда рублей.
Калиматов также сообщил, что индекс промышленного производства в регионе составил 110,8%, что вывело Ингушетию на первое место по СКФО и пятое место по России. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 25% и составил около 20 миллиардов рублей.
"Принятые нами стимулирующие меры стали триггерными для экономики республики. На 12% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников в этой сфере выросла на 22%", - добавил глава региона.
Он поблагодарил правительство РФ за помощь в реализации национальных проектов. "Ваша колоссальная поддержка в реализации нацпроектов, в рамках которых в республике за 4 года построено и реконструировано более 280 объектов, является самым большим стимулом для эффективной работы. Регион не справился бы со всеми этими задачами, если бы президент России Владимир Путин, правительство РФ не приняли бы в этом самое активное участие", - подчеркнул Калиматов.

Другие новости региона читайте здесь >>

Магас, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Ингушетия подпишет соглашения о сотрудничестве на Кавказской инвествыставке
2 мая, 18:40
 
Республика ИнгушетияЭкономикаРоссияМахмуд-Али КалиматовМихаил МишустинВладимир ПутинРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала