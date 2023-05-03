https://ria.ru/20230503/ingushetiya-1869477835.html
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий - РИА Новости, 03.05.2023
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки рассказал, что РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T17:55
2023-05-03T17:55
2023-05-03T17:55
республика ингушетия
экономика
россия
махмуд-али калиматов
михаил мишустин
владимир путин
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки рассказал, что большинство экономических показателей республики по итогам 2022 года оказалось лучше прогнозных ожиданий, сообщила пресс-служба главы региона. "Калиматов доложил премьер-министру об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год. По словам руководителя субъекта, результаты по большинству показателей экономики республики оказались лучше прогнозных ожиданий", - говорится в сообщении. В частности, по словам главы региона, благодаря поддержке правительства РФ за последние три года удалось обеспечить стабильность финансово-бюджетной системы и решить копившиеся годами проблемы. "На сегодняшний день объем долговых обязательств республики по мерам бюджетного принуждения сократился с 3,9 миллиарда до 31 миллиона рублей. Полностью закрыть вопрос планируется в мае текущего года", - отметил Калиматов. При этом значительно вырос уровень собственных доходов региона: если раньше их прирост не превышал 200-300 миллионов рублей в год, то в 2022 году рост составил 3 миллиарда рублей. Калиматов также сообщил, что индекс промышленного производства в регионе составил 110,8%, что вывело Ингушетию на первое место по СКФО и пятое место по России. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 25% и составил около 20 миллиардов рублей. "Принятые нами стимулирующие меры стали триггерными для экономики республики. На 12% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников в этой сфере выросла на 22%", - добавил глава региона. Он поблагодарил правительство РФ за помощь в реализации национальных проектов. "Ваша колоссальная поддержка в реализации нацпроектов, в рамках которых в республике за 4 года построено и реконструировано более 280 объектов, является самым большим стимулом для эффективной работы. Регион не справился бы со всеми этими задачами, если бы президент России Владимир Путин, правительство РФ не приняли бы в этом самое активное участие", - подчеркнул Калиматов.
https://ria.ru/20230503/proekty-1869414894.html
https://ria.ru/20230502/investvystavka-1869247232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, махмуд-али калиматов, михаил мишустин, владимир путин, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Экономика, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Республика Ингушетия
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше ожиданий
Большинство экономических показателей Ингушетии оказалось лучше прогнозных ожиданий
НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки рассказал, что большинство экономических показателей республики по итогам 2022 года оказалось лучше прогнозных ожиданий, сообщила пресс-служба главы региона.
"Калиматов доложил премьер-министру об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год. По словам руководителя субъекта, результаты по большинству показателей экономики республики оказались лучше прогнозных ожиданий", - говорится в сообщении.
В частности, по словам главы региона, благодаря поддержке правительства РФ за последние три года удалось обеспечить стабильность финансово-бюджетной системы и решить копившиеся годами проблемы.
"На сегодняшний день объем долговых обязательств республики по мерам бюджетного принуждения сократился с 3,9 миллиарда до 31 миллиона рублей. Полностью закрыть вопрос планируется в мае текущего года", - отметил Калиматов
.
Глава Ингушетии рассказал Мишустину о пяти прорывных проектах региона
При этом значительно вырос уровень собственных доходов региона: если раньше их прирост не превышал 200-300 миллионов рублей в год, то в 2022 году рост составил 3 миллиарда рублей.
Калиматов также сообщил, что индекс промышленного производства в регионе составил 110,8%, что вывело Ингушетию
на первое место по СКФО
и пятое место по России. Объем продукции сельского хозяйства вырос на 25% и составил около 20 миллиардов рублей.
"Принятые нами стимулирующие меры стали триггерными для экономики республики. На 12% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников в этой сфере выросла на 22%", - добавил глава региона.
Он поблагодарил правительство РФ за помощь в реализации национальных проектов. "Ваша колоссальная поддержка в реализации нацпроектов, в рамках которых в республике за 4 года построено и реконструировано более 280 объектов, является самым большим стимулом для эффективной работы. Регион не справился бы со всеми этими задачами, если бы президент России Владимир Путин
, правительство РФ не приняли бы в этом самое активное участие", - подчеркнул Калиматов.
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