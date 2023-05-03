https://ria.ru/20230503/gruz-1870350095.html

Военным в зону СВО доставили гуманитарный груз из Орловской области

Военным в зону СВО доставили гуманитарный груз из Орловской области - РИА Новости, 07.05.2023

Военным в зону СВО доставили гуманитарный груз из Орловской области

Очередной гуманитарный груз с комплектам летней формы, рациями, продуктами и медикаментами доставлен из Орловской области военнослужащим, участвующим в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-03T17:28

2023-05-03T17:28

2023-05-07T17:40

специальная военная операция на украине

общество

орловская область

надежные люди

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БРЯНСК, 3 мая - РИА Новости. Очередной гуманитарный груз с комплектам летней формы, рациями, продуктами и медикаментами доставлен из Орловской области военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщил в телеграм-канале советник орловского губернатора Сергей Лежнев. Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают военным, находящимся в зоне спецоперации, вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона. "Посылку доставил на фронт заместитель руководителя департамента ЖКХ Орловской области Сергей Латынин и глава Орловского муниципального округа Роман Жуков. В этот гуманитарный груз вошли комплекты летней формы и обуви, белье, носки, разнообразные продукты и медикаменты, а также необходимые для выполнения боевых задач приспособления – рации, тепловизоры, квадрокоптер" ,- отметил он. Груз весом две тонны был передан военным, несущим службу на купянском направлении. Лежнев поблагодарил коллектив "Интер РАО – Орловский энергосбыт", который откликнулся на просьбу военных и в свободное от работы время шил маскировочные сети. "Также хочу сказать спасибо работникам ГУП "Орелфармация" за их регулярное участие в сборе посылок на передовую – они помогают в обеспечении лекарственными препаратами наших бойцов' , - отметил Лежнев. В посылку также вошли письма и детские рисунки.

https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1870315863.html

орловская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, орловская область, надежные люди