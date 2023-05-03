https://ria.ru/20230503/grazhdanstvo-1869296680.html
Все больше американцев хотят получить гражданство России, заявил Патрушев
Все больше американцев хотят получить гражданство России, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.05.2023
Все больше американцев хотят получить гражданство России, заявил Патрушев
Все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней, миф о пресловутой "американской мечте" развеян, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T00:12
2023-05-03T00:12
2023-05-03T00:12
николай патрушев
россия
сша
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней, миф о пресловутой "американской мечте" развеян, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Кстати, число желающих выбрать постоянным местом жительства Россию растет. Большинство из них - глубоко верующие христиане, которым близки по духу моральные и нравственные ценности, оберегаемые в России, но давно растоптанные в Америке", - добавил он. По словам Патрушева, "за последний год число граждан США, получивших паспорта других стран, увеличилось втрое". "Миф о пресловутой "американской мечте" развеян. Сегодня Штаты буквально скатились в Средневековье. Власти США молчаливо смотрят на бесчинства радикально настроенных лиц, принуждают граждан преклоняться перед активистами BLM", - отметил он. "Настоящей охотой на ведьм" можно назвать усиливающиеся гонения на представителей средств массовой информации, добавил Патрушев. "За два минувших года в США совершено более 300 нападений на корреспондентов. Десятки журналистов арестованы и осуждены только за то, что выполняли свои профессиональные обязанности, подготавливая репортажи на темы, о которых власти предпочитают молчать", - констатировал он.
https://ria.ru/20230503/patrushev-1869296570.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_40c3de185a2b2603206c248fb1c5240b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, россия, сша, вашингтон (штат)
Николай Патрушев, Россия, США, Вашингтон (штат)
Все больше американцев хотят получить гражданство России, заявил Патрушев
Патрушев: все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней, миф о пресловутой "американской мечте" развеян, заявил
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России. Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами Российской Федерации при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".
"Кстати, число желающих выбрать постоянным местом жительства Россию растет. Большинство из них - глубоко верующие христиане, которым близки по духу моральные и нравственные ценности, оберегаемые в России, но давно растоптанные в Америке", - добавил он.
По словам Патрушева, "за последний год число граждан США, получивших паспорта других стран, увеличилось втрое".
"Миф о пресловутой "американской мечте" развеян. Сегодня Штаты буквально скатились в Средневековье. Власти США молчаливо смотрят на бесчинства радикально настроенных лиц, принуждают граждан преклоняться перед активистами BLM", - отметил он.
"Настоящей охотой на ведьм" можно назвать усиливающиеся гонения на представителей средств массовой информации, добавил Патрушев.
"За два минувших года в США совершено более 300 нападений на корреспондентов. Десятки журналистов арестованы и осуждены только за то, что выполняли свои профессиональные обязанности, подготавливая репортажи на темы, о которых власти предпочитают молчать", - констатировал он.
Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать действия англосаксов