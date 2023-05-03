https://ria.ru/20230503/grazhdanstvo-1869296680.html

Все больше американцев хотят получить гражданство России, заявил Патрушев

Все больше американцев хотят получить гражданство России, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.05.2023

Все больше американцев хотят получить гражданство России, заявил Патрушев

Все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней, миф о пресловутой "американской мечте" развеян, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T00:12

2023-05-03T00:12

2023-05-03T00:12

николай патрушев

россия

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней, миф о пресловутой "американской мечте" развеян, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Кстати, число желающих выбрать постоянным местом жительства Россию растет. Большинство из них - глубоко верующие христиане, которым близки по духу моральные и нравственные ценности, оберегаемые в России, но давно растоптанные в Америке", - добавил он. По словам Патрушева, "за последний год число граждан США, получивших паспорта других стран, увеличилось втрое". "Миф о пресловутой "американской мечте" развеян. Сегодня Штаты буквально скатились в Средневековье. Власти США молчаливо смотрят на бесчинства радикально настроенных лиц, принуждают граждан преклоняться перед активистами BLM", - отметил он. "Настоящей охотой на ведьм" можно назвать усиливающиеся гонения на представителей средств массовой информации, добавил Патрушев. "За два минувших года в США совершено более 300 нападений на корреспондентов. Десятки журналистов арестованы и осуждены только за то, что выполняли свои профессиональные обязанности, подготавливая репортажи на темы, о которых власти предпочитают молчать", - констатировал он.

https://ria.ru/20230503/patrushev-1869296570.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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николай патрушев, россия, сша, вашингтон (штат)