https://ria.ru/20230503/golosovanie-1869503648.html

Ярославцы проголосовали за объекты для благоустройства в 2024 году

Ярославцы проголосовали за объекты для благоустройства в 2024 году - РИА Новости, 03.05.2023

Ярославцы проголосовали за объекты для благоустройства в 2024 году

Более 50 тысяч жителей Ярославской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за общественные пространства, которые благоустроят в 2024... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T19:53

2023-05-03T19:53

2023-05-03T19:53

ярославская область

общество

ярославская область

тутаевский район

переславль-залесский

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Более 50 тысяч жителей Ярославской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за общественные пространства, которые благоустроят в 2024 году, сообщает правительство региона. "Уже 51 тысяча жителей Ярославской области приняла участие во всероссийском онлайн-голосовании за общественные пространства, которые благоустроят в 2024 году. Отбор организован по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", - сообщает областное правительство, которое реализует нацпроект на территории региона. По данным правительства области, активнее всего на данный момент проявили себя жители Любимского, Гаврилов-Ямского, Угличского, Тутаевского районов, Переславля-Залесского и Рыбинска. Всего же на выбор жителям Ярославской области предложено 56 территорий. "Голосование продолжится до 31 мая. Прошу всех включиться в выбор общественных пространств, чтобы сделать комфортнее города и другие населенные пункты. Благоустройство – важный шаг в развитии конкретных территорий и всего региона. Проекты, которые наберут больше всего голосов, будут профинансированы за счет средств федерального бюджета", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. По информации правительства области, все контракты на благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта в 2023 году заключены. Подрядчики уже вышли на 16 объектов. Всего в этом году будут реализованы 43 проекта.

https://ria.ru/20230503/memorial-1869488282.html

https://ria.ru/20230323/yaroslavl-1860159770.html

ярославская область

тутаевский район

переславль-залесский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, тутаевский район, переславль-залесский