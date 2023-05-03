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В Кировской области создали интерактивную карту газификации - РИА Новости, 03.05.2023
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Кировская область
Кировская область
 
12:49 03.05.2023
https://ria.ru/20230503/gazifikatsiya-1869383876.html
В Кировской области создали интерактивную карту газификации
В Кировской области создали интерактивную карту газификации - РИА Новости, 03.05.2023
В Кировской области создали интерактивную карту газификации
Интерактивную карту газификации с указанием всех населенных пунктов, куда проведут газ до 2027 года, создали в Кировской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:49
2023-05-03T12:49
кировская область
кировская область
россия
природный газ
александр соколов (глава кировской области)
газпром
жкх
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Интерактивную карту газификации с указанием всех населенных пунктов, куда проведут газ до 2027 года, создали в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее на прямую линию губернатора Кировской области Александра Соколова поступило много вопросов о газификации конкретных населенных пунктов. После этого глава региона поручил создать интерактивную карту газификации. "В геоинформационной системе Кировской области (ГИС) появился новый слой, посвященный газификации региона. Здесь размещена информация обо всех уже газифицированных населенных пунктах региона (выделены голубым цветом) и о планируемых к газификации (выделены зеленым цветом). Для удобства жителей в ГИС занесена информации о сроках проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах до 2027 года включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор отметил, что власти региона провели большую совместную работу с "Газпромом" и расширили программу газификации, согласно которой газ придет во все южные районы области, а инвестиции в газификацию региона увеличены в 5 раз. Благодаря интерактивной карте люди смогут узнать, когда именно их населенный пункт будет газифицирован.
https://ria.ru/20230427/ogon-1868219823.html
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кировская область, россия, природный газ, александр соколов (глава кировской области), газпром, жкх
Кировская область, Кировская область, Россия, Природный газ, Александр Соколов (глава Кировской области), Газпром, ЖКХ

В Кировской области создали интерактивную карту газификации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Интерактивную карту газификации с указанием всех населенных пунктов, куда проведут газ до 2027 года, создали в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на прямую линию губернатора Кировской области Александра Соколова поступило много вопросов о газификации конкретных населенных пунктов. После этого глава региона поручил создать интерактивную карту газификации.
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"В геоинформационной системе Кировской области (ГИС) появился новый слой, посвященный газификации региона. Здесь размещена информация обо всех уже газифицированных населенных пунктах региона (выделены голубым цветом) и о планируемых к газификации (выделены зеленым цветом). Для удобства жителей в ГИС занесена информации о сроках проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах до 2027 года включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор отметил, что власти региона провели большую совместную работу с "Газпромом" и расширили программу газификации, согласно которой газ придет во все южные районы области, а инвестиции в газификацию региона увеличены в 5 раз. Благодаря интерактивной карте люди смогут узнать, когда именно их населенный пункт будет газифицирован.
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Кировская областьКировская областьРоссияПриродный газАлександр Соколов (глава Кировской области)ГазпромЖКХ
 
 
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