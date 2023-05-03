https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869411661.html
Хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии города Бри-сюр-Марн
Хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии города Бри-сюр-Марн - РИА Новости, 03.05.2023
Хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии города Бри-сюр-Марн
Мэрия французского города Бри-сюр-Марн подала иск из-за того, что неизвестные взломали ее сайт и разместили на нем призыв уважать Россию, сообщил в своем... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:22
2023-05-03T14:22
2023-05-03T14:22
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мэрия французского города Бри-сюр-Марн подала иск из-за того, что неизвестные взломали ее сайт и разместили на нем призыв уважать Россию, сообщил в своем аккаунте в Twitter мэр города Шарль Аслангуль. Сообщение "Уважайте Россию! В противном случае мы будем продолжать вести с вами войну" на русском языке было размещено на сайте города 29 апреля. Скриншот сообщения с французским переводом мэр города разметил в своем аккаунте Twitter, отметив, что сайт подвергся атаке хакеров, поэтому временно прекратил свою работу. "Был подан иск на мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных и модификацию/изменение последней", - сообщил мэр города. Мэр также заявил, что сервисные службы попытаются быстро восстановить его работу, но по состоянию на 3 мая доступ к сайту по-прежнему ограничен.
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в мире, россия, франция
Хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии города Бри-сюр-Марн
Мэрия французского города подала иск из-за публикации на ее сайте призыва уважать Россию
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Мэрия французского города Бри-сюр-Марн подала иск из-за того, что неизвестные взломали ее сайт и разместили на нем призыв уважать Россию, сообщил
в своем аккаунте в Twitter мэр города Шарль Аслангуль.
Сообщение "Уважайте Россию! В противном случае мы будем продолжать вести с вами войну" на русском языке было размещено на сайте города 29 апреля. Скриншот сообщения с французским переводом мэр города разметил в своем аккаунте Twitter, отметив, что сайт подвергся атаке хакеров, поэтому временно прекратил свою работу.
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"Был подан иск на мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных и модификацию/изменение последней", - сообщил мэр города.
Мэр также заявил, что сервисные службы попытаются быстро восстановить его работу, но по состоянию на 3 мая доступ к сайту по-прежнему ограничен.
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