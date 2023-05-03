https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869411661.html

Хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии города Бри-сюр-Марн

Хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии города Бри-сюр-Марн - РИА Новости, 03.05.2023

Хакеры призвали уважать Россию на сайте мэрии города Бри-сюр-Марн

Мэрия французского города Бри-сюр-Марн подала иск из-за того, что неизвестные взломали ее сайт и разместили на нем призыв уважать Россию, сообщил в своем... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:22

2023-05-03T14:22

2023-05-03T14:22

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мэрия французского города Бри-сюр-Марн подала иск из-за того, что неизвестные взломали ее сайт и разместили на нем призыв уважать Россию, сообщил в своем аккаунте в Twitter мэр города Шарль Аслангуль. Сообщение "Уважайте Россию! В противном случае мы будем продолжать вести с вами войну" на русском языке было размещено на сайте города 29 апреля. Скриншот сообщения с французским переводом мэр города разметил в своем аккаунте Twitter, отметив, что сайт подвергся атаке хакеров, поэтому временно прекратил свою работу. "Был подан иск на мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных и модификацию/изменение последней", - сообщил мэр города. Мэр также заявил, что сервисные службы попытаются быстро восстановить его работу, но по состоянию на 3 мая доступ к сайту по-прежнему ограничен.

https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html

https://ria.ru/20230414/khakery-1865469680.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, франция