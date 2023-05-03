https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869283189.html
ЕС успешно слез с российской "газовой иглы". Осталось найти способ выжить
ЕС успешно слез с российской "газовой иглы". Осталось найти способ выжить - РИА Новости, 03.05.2023
ЕС успешно слез с российской "газовой иглы". Осталось найти способ выжить
Не успело утихнуть эхо немецких махинаций, посредством которых Берлин всячески пытался поставить Париж в зависимое от поставок ядерного топлива положение, как... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T08:00
2023-05-03T08:00
2023-05-03T13:43
аналитика
экономика
франция
испания
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россия
украина
эммануэль макрон
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Не успело утихнуть эхо немецких махинаций, посредством которых Берлин всячески пытался поставить Париж в зависимое от поставок ядерного топлива положение, как на горизонте замаячил еще один желающий поживиться за счет французского бюджета. Энергетическая компания Enagas опубликовала пресс-релиз, из которого следует, что в апреле Испания установила абсолютный исторический рекорд по поставкам природного газа во Францию. Через два трубных интерконнектора — Ирун в Стране Басков и Ларрау в Наварре — было прокачано 634 миллиона кубометров топлива. Предыдущий рекорд был зафиксирован месяцем ранее, когда в марте по аналогичным маршрутам французы импортировали 574 миллиона кубических метров голубого топлива.Казалось бы, обычное сезонное колебание, но такая оценка столь же поверхностна, сколь и ошибочна.Пока Эммануэль Макрон колесит по зарубежным странам и примеряет на себя роль миротворца в украинском конфликте, в его собственной стране уже много месяцев лавиной идут забастовки, вызванные новой пенсионной реформой, куда добавились требования повышения зарплат всем категориям работников и служащих. По очереди и одновременно бастуют все подряд: дворники, водители общественного транспорта, рабочие автомобильных заводов и даже атомщики, что уже перевело самую атомную страну Евросоюза из статуса нетто-экспортера электроэнергии в состояние энергодефицита, когда недостающие гигаватты приходится покупать с миру по нитке.Свою посильную лепту в разбалансировку макроновской экономики добавили и бастующие газовики.Если взглянуть на энергобаланс Франции, мы увидим, что по результатам 2022 года неоспоримым лидером генерации оставался атомный сектор, на долю которого пришлось 63 процента производства электроэнергии. Второе и третье места, конкурентно толкаясь локтями, делят гидроэнергетика и природный газ с показателями 11 и десять процентов соответственно. Режим рек Европы (то есть их наполняемость водой) в этом году не то чтобы установил антирекорд, но остается на весьма низком уровне. Всего месяц назад европейские СМИ массово публиковали мрачные результаты исследования Технологического университета в австрийском Граце, где говорилось, что Старый Свет ожидает очередной год засухи, причем эта динамика наблюдается с 2018 года и планомерно ухудшается.Естественно, что французские гидроэлектростанции не выпали из производства полностью, но сколько из установленных 25 гигаватт их мощности удастся направить в государственные сети — вопрос открытый. Добавим также, что силовые машины французских плотин считаются главным экологически чистым источником страны, так что о борьбе с глобальным потеплением и о зеленом переходе французам следует забыть. На ближайший год как минимум.Энергия — это кровь современной жизни, гарант привычного уровня комфорта населения и топливо реального сектора, наполняющего казну. То есть душить собственную энергетику может только команда политических самоубийц.Столкнувшись с кризисом в атомной отрасли и с надеждой взирая в небеса в ожидании затяжных дождей, Париж сделал единственно возможное — переключил генерацию на природный газ, который ранее изобильно лился по магистральным трубам с востока. Собственная добыча газа во Франции столь мизерна, что ее можно не учитывать даже в качестве статпогрешности. При общем потреблении (по состоянию за 2021-й) 49,6 миллиарда кубометров французы за этот же год импортировали 45 миллиардов кубических метров газа, из которых 25,7 пришлось на трубопроводный и 19,6 — на сжиженный природный газ. Основными поставщиками выступали Норвегия, Россия и экзотичная Нигерия. Ключевой момент здесь в том, что еще в прошлом году Франция сама поставляла газ в Испанию, не покупая у нее ни кубометра.Под конец второго квартала 2023-го, пока Макрон продолжает накачивать оружием Украину, его собственная энергетика шатается. Ослаблением тут же воспользовались все соседи, естественно, под самыми благородными и благими лозунгами. В частности, Испания моментально вспомнила, что у нее есть шесть действующих СПГ-терминалов (больше, чем в любой другой европейской стране), и тут же развернула вектор транспортировки газа в обратную сторону. Приговаривая о взаимной дружбе и наказании России, испанцы толкают находящимся в кризисе французам повторно регазифицированное топливо, которое за прошедший год ни разу даже близко не приблизилось по стоимости к природному газу, что раньше приходил из России по долгосрочным контрактам.Сложно вспомнить, сколько лет всему миру рассказывали об эфемерной российской "газовой игле". В 2023-м внезапно выяснилось, что это была никакая не игла, а несущий стержень, на котором зиждилось дешевое благоденствие стран Старого Света, и стоило его удалить, как вся конструкция стала крениться и рассыпаться. Обстоятельства сложились так, что первой с дистанции сошла Франция — и соседи, верные историческим традициям, наперегонки бросились снимать с упавшего шкуру.
https://ria.ru/20230427/evrokolkhoz-1867989383.html
https://ria.ru/20230423/tseny-1867223258.html
https://ria.ru/20230116/otkaz-1845068817.html
https://ria.ru/20230424/nalogi-1867213043.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, экономика, франция, испания, в мире, россия, украина, эммануэль макрон
Аналитика, Экономика, Франция, Испания, В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон
Не успело утихнуть эхо немецких махинаций, посредством которых Берлин всячески пытался поставить Париж в зависимое от поставок ядерного топлива положение, как на горизонте замаячил еще один желающий поживиться за счет французского бюджета. Энергетическая компания Enagas опубликовала пресс-релиз, из которого следует, что в апреле Испания установила абсолютный исторический рекорд по поставкам природного газа во Францию. Через два трубных интерконнектора — Ирун в Стране Басков и Ларрау в Наварре — было прокачано 634 миллиона кубометров топлива. Предыдущий рекорд был зафиксирован месяцем ранее, когда в марте по аналогичным маршрутам французы импортировали 574 миллиона кубических метров голубого топлива.
Казалось бы, обычное сезонное колебание, но такая оценка столь же поверхностна, сколь и ошибочна.
Европа нашла способ подчинить себе газовый рынок
Пока Эммануэль Макрон колесит по зарубежным странам и примеряет на себя роль миротворца в украинском конфликте, в его собственной стране уже много месяцев лавиной идут забастовки, вызванные новой пенсионной реформой, куда добавились требования повышения зарплат всем категориям работников и служащих. По очереди и одновременно бастуют все подряд: дворники, водители общественного транспорта, рабочие автомобильных заводов и даже атомщики, что уже перевело самую атомную страну Евросоюза из статуса нетто-экспортера электроэнергии в состояние энергодефицита, когда недостающие гигаватты приходится покупать с миру по нитке.
Свою посильную лепту в разбалансировку макроновской экономики добавили и бастующие газовики.
Если взглянуть на энергобаланс
Франции, мы увидим, что по результатам 2022 года неоспоримым лидером генерации оставался атомный сектор, на долю которого пришлось 63 процента производства электроэнергии. Второе и третье места, конкурентно толкаясь локтями, делят гидроэнергетика и природный газ с показателями 11 и десять процентов соответственно. Режим рек Европы
(то есть их наполняемость водой) в этом году не то чтобы установил антирекорд, но остается на весьма низком уровне. Всего месяц назад европейские СМИ массово публиковали мрачные результаты исследования Технологического университета в австрийском Граце
, где говорилось, что Старый Свет ожидает очередной год засухи, причем эта динамика наблюдается с 2018 года и планомерно ухудшается.
Макрон предупредил французов, что до осени цены на продукты будут высокими
Естественно, что французские гидроэлектростанции не выпали из производства полностью, но сколько из установленных 25 гигаватт их мощности удастся направить в государственные сети — вопрос открытый. Добавим также, что силовые машины французских плотин считаются главным экологически чистым источником страны, так что о борьбе с глобальным потеплением и о зеленом переходе французам следует забыть. На ближайший год как минимум.
Энергия — это кровь современной жизни, гарант привычного уровня комфорта населения и топливо реального сектора, наполняющего казну. То есть душить собственную энергетику может только команда политических самоубийц.
Столкнувшись с кризисом в атомной отрасли и с надеждой взирая в небеса в ожидании затяжных дождей, Париж сделал единственно возможное — переключил генерацию на природный газ, который ранее изобильно лился по магистральным трубам с востока. Собственная добыча газа во Франции столь мизерна, что ее можно не учитывать даже в качестве статпогрешности. При общем потреблении (по состоянию за 2021-й) 49,6 миллиарда кубометров французы за этот же год импортировали 45 миллиардов кубических метров газа, из которых 25,7 пришлось на трубопроводный и 19,6 — на сжиженный природный газ. Основными поставщиками выступали Норвегия
, Россия
и экзотичная Нигерия
. Ключевой момент здесь в том, что еще в прошлом году Франция сама поставляла газ в Испанию, не покупая у нее ни кубометра.
Во Франции рассказали, к чему приведет отказ от российского газа
Под конец второго квартала 2023-го, пока Макрон продолжает накачивать оружием Украину
, его собственная энергетика шатается. Ослаблением тут же воспользовались все соседи, естественно, под самыми благородными и благими лозунгами. В частности, Испания моментально вспомнила, что у нее есть шесть действующих СПГ-терминалов (больше, чем в любой другой европейской стране), и тут же развернула вектор транспортировки газа в обратную сторону. Приговаривая о взаимной дружбе и наказании России, испанцы толкают находящимся в кризисе французам повторно регазифицированное топливо, которое за прошедший год ни разу даже близко не приблизилось по стоимости к природному газу, что раньше приходил из России по долгосрочным контрактам.
Сложно вспомнить, сколько лет всему миру рассказывали об эфемерной российской "газовой игле". В 2023-м внезапно выяснилось, что это была никакая не игла, а несущий стержень, на котором зиждилось дешевое благоденствие стран Старого Света, и стоило его удалить, как вся конструкция стала крениться и рассыпаться. Обстоятельства сложились так, что первой с дистанции сошла Франция — и соседи, верные историческим традициям, наперегонки бросились снимать с упавшего шкуру.
Европа создает уникальный источник пополнения бюджета