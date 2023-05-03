https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869283189.html

ЕС успешно слез с российской "газовой иглы". Осталось найти способ выжить

ЕС успешно слез с российской "газовой иглы". Осталось найти способ выжить - РИА Новости, 03.05.2023

ЕС успешно слез с российской "газовой иглы". Осталось найти способ выжить

Не успело утихнуть эхо немецких махинаций, посредством которых Берлин всячески пытался поставить Париж в зависимое от поставок ядерного топлива положение, как... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T08:00

2023-05-03T08:00

2023-05-03T13:43

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Не успело утихнуть эхо немецких махинаций, посредством которых Берлин всячески пытался поставить Париж в зависимое от поставок ядерного топлива положение, как на горизонте замаячил еще один желающий поживиться за счет французского бюджета. Энергетическая компания Enagas опубликовала пресс-релиз, из которого следует, что в апреле Испания установила абсолютный исторический рекорд по поставкам природного газа во Францию. Через два трубных интерконнектора — Ирун в Стране Басков и Ларрау в Наварре — было прокачано 634 миллиона кубометров топлива. Предыдущий рекорд был зафиксирован месяцем ранее, когда в марте по аналогичным маршрутам французы импортировали 574 миллиона кубических метров голубого топлива.Казалось бы, обычное сезонное колебание, но такая оценка столь же поверхностна, сколь и ошибочна.Пока Эммануэль Макрон колесит по зарубежным странам и примеряет на себя роль миротворца в украинском конфликте, в его собственной стране уже много месяцев лавиной идут забастовки, вызванные новой пенсионной реформой, куда добавились требования повышения зарплат всем категориям работников и служащих. По очереди и одновременно бастуют все подряд: дворники, водители общественного транспорта, рабочие автомобильных заводов и даже атомщики, что уже перевело самую атомную страну Евросоюза из статуса нетто-экспортера электроэнергии в состояние энергодефицита, когда недостающие гигаватты приходится покупать с миру по нитке.Свою посильную лепту в разбалансировку макроновской экономики добавили и бастующие газовики.Если взглянуть на энергобаланс Франции, мы увидим, что по результатам 2022 года неоспоримым лидером генерации оставался атомный сектор, на долю которого пришлось 63 процента производства электроэнергии. Второе и третье места, конкурентно толкаясь локтями, делят гидроэнергетика и природный газ с показателями 11 и десять процентов соответственно. Режим рек Европы (то есть их наполняемость водой) в этом году не то чтобы установил антирекорд, но остается на весьма низком уровне. Всего месяц назад европейские СМИ массово публиковали мрачные результаты исследования Технологического университета в австрийском Граце, где говорилось, что Старый Свет ожидает очередной год засухи, причем эта динамика наблюдается с 2018 года и планомерно ухудшается.Естественно, что французские гидроэлектростанции не выпали из производства полностью, но сколько из установленных 25 гигаватт их мощности удастся направить в государственные сети — вопрос открытый. Добавим также, что силовые машины французских плотин считаются главным экологически чистым источником страны, так что о борьбе с глобальным потеплением и о зеленом переходе французам следует забыть. На ближайший год как минимум.Энергия — это кровь современной жизни, гарант привычного уровня комфорта населения и топливо реального сектора, наполняющего казну. То есть душить собственную энергетику может только команда политических самоубийц.Столкнувшись с кризисом в атомной отрасли и с надеждой взирая в небеса в ожидании затяжных дождей, Париж сделал единственно возможное — переключил генерацию на природный газ, который ранее изобильно лился по магистральным трубам с востока. Собственная добыча газа во Франции столь мизерна, что ее можно не учитывать даже в качестве статпогрешности. При общем потреблении (по состоянию за 2021-й) 49,6 миллиарда кубометров французы за этот же год импортировали 45 миллиардов кубических метров газа, из которых 25,7 пришлось на трубопроводный и 19,6 — на сжиженный природный газ. Основными поставщиками выступали Норвегия, Россия и экзотичная Нигерия. Ключевой момент здесь в том, что еще в прошлом году Франция сама поставляла газ в Испанию, не покупая у нее ни кубометра.Под конец второго квартала 2023-го, пока Макрон продолжает накачивать оружием Украину, его собственная энергетика шатается. Ослаблением тут же воспользовались все соседи, естественно, под самыми благородными и благими лозунгами. В частности, Испания моментально вспомнила, что у нее есть шесть действующих СПГ-терминалов (больше, чем в любой другой европейской стране), и тут же развернула вектор транспортировки газа в обратную сторону. Приговаривая о взаимной дружбе и наказании России, испанцы толкают находящимся в кризисе французам повторно регазифицированное топливо, которое за прошедший год ни разу даже близко не приблизилось по стоимости к природному газу, что раньше приходил из России по долгосрочным контрактам.Сложно вспомнить, сколько лет всему миру рассказывали об эфемерной российской "газовой игле". В 2023-м внезапно выяснилось, что это была никакая не игла, а несущий стержень, на котором зиждилось дешевое благоденствие стран Старого Света, и стоило его удалить, как вся конструкция стала крениться и рассыпаться. Обстоятельства сложились так, что первой с дистанции сошла Франция — и соседи, верные историческим традициям, наперегонки бросились снимать с упавшего шкуру.

https://ria.ru/20230427/evrokolkhoz-1867989383.html

https://ria.ru/20230423/tseny-1867223258.html

https://ria.ru/20230116/otkaz-1845068817.html

https://ria.ru/20230424/nalogi-1867213043.html

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аналитика, экономика, франция, испания, в мире, россия, украина, эммануэль макрон